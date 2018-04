Schüler zu müde : SH debattiert über einen späteren Schulbeginn – Mehrheit ist dagegen

Die zweite Schulstunde zur ersten machen? Die Meinungen darüber gehen stark auseinander. Stimmen Sie ab.

von dpa, shz.de

20. April 2018, 11:23 Uhr

Über einen möglichen späteren Unterrichtsbeginn an Schulen in Schleswig-Holstein ist eine kontroverse Diskussion entbrannt. Auslöser ist ein Antrag, über den die Grünen auf einem Parteitag an diesem Wochenende in Eckernförde diskutieren wollen. Sie streben einen Runden Tisch zu dem Thema an. Ziel sind besser ausgeschlafene Schüler.

Bildungsministerin Prien zeigt sich offen für Gespräche

Die Gymnasiallehrer lehnen eine zentrale staatliche Regelung ab. Darüber sollte die jeweilige Schulkonferenz entscheiden, erklärte am Donnerstag der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, Jens Finger. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte den „Kieler Nachrichten“ zum Vorstoß der Grünen, sie sei bei dem Thema offen.

Für einen späteren Schulbeginn spreche die Lebensrealität vieler Eltern, deren Arbeit häufig nicht vor 9 Uhr beginne, sagte Finger. Andererseits sei die Übermüdung vieler Schüler häufig nicht auf einen zu frühen Schulbeginn zurückzuführen, sondern eher auf eine zu lange Beschäftigung mit elektronischen Medien am Vorabend.

Ein Runder Tisch mit Schülern, Eltern und Lehrern soll das Thema aufgreifen

Die Grünen beziehen sich in ihrem von der Landespartei- und Fraktionsspitze getragenen Antrag auf eine Umfrage von Spiegel Online, in der sich von fast 50.000 Teilnehmern rund 80 Prozent für einen späteren Unterrichtsbeginn ausgesprochen hätten. Auch Schlafforscher seien dafür. Kinder könnten sich früh am Morgen nicht richtig konzentrieren. Die Grünen wollen die Bildungsministerin bitten, in einem Runden Tisch mit Schülern, Eltern und Lehrern Möglichkeiten zu erörtern, die zweite Schulstunde zur ersten zu machen. So solle der Schlafrhythmus der Schüler besser berücksichtigt werden.

„Schülerinnen und Schüler haben individuelle Tagesabläufe“ – Landesschülervertretung der Gymnasien S-H

Die Landesschülervertretung der Gymnasien (LSV Gymnasien S-H) äußerte sich einer möglichen Debatte über einen späteren Schulbeginn gegenüber offen: „Alternative Lernmodelle sind es wert, erörtert zu werden.“ Dabei seien vor allem Modellversuche wie Gleitzeitschulen oder Eulenklassen zu fördern. „Unterschiedliche Schülerinnen und Schüler haben individuelle Tagesabläufe, Gewohnheiten und Eigenschaften“, argumentiert Landesschülersprecherin Christin Godt in der Pressemitteilung der LSV Gymnasien S-H.

Mehrheit der Deutschen lehnt einen späteren Schulstart ab

Der neue „Deutschlandtrend“ von Infratest dimap für das ARD-„Morgenmagazin“ hat jedoch gezeigt, dass die Mehrheit (57 Prozent) einen späteren Schulbeginn ablehnt. Nur 39 Prozent waren für einen späteren Unterrichtsbeginn. Bei Betroffenen mit Kindern unter 14 Jahren im Haushalt sprechen sich 63 Prozent gegen einen späteren Schulbeginn aus. 31 Prozent befürworten ihn.

