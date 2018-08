Kandidatur für SPD-Landesvorsitz : Seit 2000 SPD-Mitglied: Serpil Midyatli im Porträt

Die SPD-Politikerin will Ralf Stegner als Chef der Nord-SPD ablösen – ein Blick in ihre Biografie.

von Dieter Schulz

27. August 2018, 13:14 Uhr

Kiel | Serpil Midyatli ist Kind türkischer Einwanderer. Geboren in Kiel, wuchs sie zunächst im Stadtteil Mettenhof, dann in Gaarden auf. „Wir zogen von einem Brennpunkt in den nächsten.“ Ja, sie habe eine muslimische Grundeinstellung. „Ich wurde aber nicht streng erzogen, musste nie ein Kopftuch tragen“, sagte sie der SPD-Geschichtswerkstatt zu ihrer Person. Zur Schule ging sie in Mettenhof und auf das Fachgymnasium am Ravensberg in Kiel.

Von 1994 bis 2003 leitete sie ein Restaurant. Im Jahr 2004 gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann Atilla Midyatli einen Kultur- und Veranstaltungsservice. Dazu kam zwischen 2007 und 2009 ein Catering-Service. Seit 2013 wohnt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Gettorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Als erste Frau mit türkischen Wurzeln wurde sie 2015 zur stellvertretenden Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes gewählt.

Im Jahr 2000 trat Serpil Midyatli in die SPD ein. Zunächst engagierte sie sich in der Kommunalpolitik. 2009 zog sie erstmals in den Landtag ein. Nach ihrer Wiederwahl im Jahr 2012 wurde sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. 2017 zog sie über die Liste erneut in den schleswig-holsteinischen Landtag ein. Seither ist sie Sprecherin für Familienpolitik, Gleichstellung, Integration und Kinderbetreuung. In ihrem Amt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurde sie bestätigt.

Auf dem SPD-Bundesparteitag im Dezember 2017 wurde sie erstmals in den Parteivorstand der SPD gewählt. Serpil Midyatli ist islamischen Glaubens, verheiratet und hat zwei Kinder.