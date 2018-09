Landtagspräsident über Horst Seehofer : Schlie: „Ich glaube, er weiß im Moment wirklich nicht mehr, was er tut“

Klaus Schlie findet klare Worte über den Innenminister. Notfalls müsse er entlassen werden.

von dpa

21. September 2018, 10:29 Uhr

Shanghai/Kiel | Wegen der Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär hat Schleswig-Holsteins Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) Bundesinnenminister Horst Seehofer scharf angegriffen. „Es reicht jetzt, Herr Seehofer hat völlig überzogen“, sagte Schlie am Freitag auf seiner Chinareise NDR 1 Welle Nord. „Ich glaube, er weiß im Moment wirklich nicht mehr, was er tut.“

Nun sei die Richtlinienkompetenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefragt. „Sie muss ihm konsequent sagen, dass es so nicht weitergeht, und notfalls ist dann Schluss mit ihm.“ Die Bundesregierung hatte sich zuvor darauf geeinigt, dass Maaßen wegen Zweifeln an seiner Eignung im Kampf gegen den Rechtsextremismus an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes abgelöst wird. Zugleich wollte Seehofer nicht auf Maaßens Expertise verzichten und beförderte ihn im Gegenzug zum Staatssekretär in seinem Ministerium – dafür musste der für Bauen zuständige SPD-Staatssekretär Gunther Adler weichen.