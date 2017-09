Asyl-Debatte : Schleswig-Holsteins Flüchtlingsbeauftragter nimmt AfD-Ausladung zurück

Kiel | Schleswig-Holsteins Flüchtlingsbeauftragter Stefan Schmidt hat den Landesverband der AfD jetzt doch eingeladen, an einer Diskussionsrunde zu Flucht und Fluchtursachen am 6. September in Kiel teilzunehmen. „Der Landesverband hat die entwürdigenden Kommentare auf seiner Facebook-Seite gelöscht und versichert, nicht dafür verantwortlich zu sein“, erklärte Schmidt am Freitag. „Die von mir geforderte und notwendige Einhaltung der Diskussionskultur ist damit wieder hergestellt.“

Schmidt hatte eine frühere Nicht-Einladung der AfD mit persönlichen Anfeindungen auf deren Facebook-Seite begründet. Für ihn stehe die fachliche Auseinandersetzung im Vordergrund, betonte der Flüchtlingsbeauftragte am Freitag. „Daher halte ich es für unbedingt notwendig, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Auseinandersetzung über den Einladungskreis nicht die notwendige Debatte über die Fluchtproblematik überdeckt.“ Die AfD ist seit der Wahl vom 7. Mai im Landtag vertreten.

In einer Stellungnahme hatte Schmidt Anfang der Woche seine Einladungspraxis verteidigt: Selbstverständlich respektiere ich sowohl als Teil der öffentlichen Verwaltung wie auch persönlich als Demokrat das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit politischer Parteien – auch bei meiner Einladungspraxis. Respekt meint allerdings auch gegenseitigen Respekt, und den vermisse ich aufgrund der wochenlangen Duldung zutiefst herabwürdigender Kommentare auf der Homepage der AfD Schleswig-Holstein so sehr, dass ich die Einladung von Vertretern dieser Partei zu Veranstaltungen, die meine Dienststelle mit ausrichtet, zurzeit für nicht zumutbar halte. Ich bin jedoch jederzeit zu einem klärenden Gespräch mit Abgeordneten der AfD bereit.“

von Wolfgang Schmidt, dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 15:01 Uhr