E-Sports im Norden : Schleswig-Holstein als Eldorado für elektronischen Sport

Bewegung ist besser als Computer-Spiele... ...und E-Sport kein richtiger Sport Ein Kommentar von Jürgen Muhl Es ist erst wenige Tage her, da klagte die Weltgesundheitsorganisation über Bewegungsmangel in der Bevölkerung. Gerade in reichen Ländern wie Deutschland verursache die Passivität bei einem Großteil der Menschen gesundheitliche Probleme. All dies ist belegt. Mediziner warnen vor der zunehmenden digitalisierten Kommunikation. Und vor Eigengesprächen am Computer. Nichts anderes ist „E-Sport“, eine Art von elektronischem Sport am Computer. Spiele spielen also. Gamer nennt man jene Menschen, die diese Anonymität suchen. Als wäre dies nicht alles schon schlimm genug, macht sich der Kieler Landtag auf, um diese Computerspielerei zu fördern. Allen voran die Grünen, die gewöhnlich der Natur und somit der frischen Luft nahestehen. Aber auch die anderen Parteien im Landtag sind dabei. Ja, sie wollen diese Art von Bewegungsarmut gar offiziell als Sportart anerkennen. Fehlt nur noch, dass Spielhallen als förderungswürdige Sanatorien bezuschusst werden. Die FDP will gar Schleswig-Holstein als E-Sport-Vorzeigeland präsentieren. Noch aber gibt es reichlich Gegenwind aus den deutschen Sportverbänden. Bleibt zu hoffen, dass der richtige Sport der Politik Beine macht. Laufen statt klicken.