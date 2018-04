Kritik an FDP, CDU und Grünen : Ralf Stegner wirft „Jamaika“-Koalition Arbeitnehmerfeindlichkeit vor

Entbürokratisierung heißt Belastung von Arbeitnehmern – so übersetzt der SPD-Fraktionschef das Vokabular in Kiel.

05. April 2018, 15:41 Uhr

Kiel | Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein betreibt nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Ralf Stegner eine arbeitnehmerfeindliche Politik. Er begründete dies am Donnerstag unter anderem mit der Absicht des Regierungsbündnisses, den Landesmindestlohn abzuschaffen, bevor dieser vom Bundesmindestlohn überholt wird. Schleswig-Holstein sei schon jetzt der Lohnkeller der westdeutschen Bundesländer, und dies werde von der Koalition noch zementiert.

Als weiteren Punkt nannte Stegner Reformpläne für das Vergaberecht. Was als Entbürokratisierung bezeichnet werde, gehe immer zu Lasten der Arbeitnehmer. Hier habe sich die FDP in der Koalition komplett durchgesetzt, sagte Stegner. Er kündigte an, sollte die SPD die nächste Regierung führen, werde sie alle Veränderungen zurücknehmen, die zu Lasten von Arbeitnehmern gegangen seien.

Seit ihrem Regierungsantritt im vergangenen Jahr habe die Koalition praktisch keine Gelegenheit ausgelassen, für die Arbeitnehmerseite etwas zu verschlechtern, sagte Stegner. Dabei seien es gerade die Arbeitnehmer, die zum wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen am meisten beigetragen hätten. Stegner kritisierte auch, dass im Mittelstandsbeirat keine Arbeitnehmer vertreten sind.

Dass die Koalition die Arbeitszeiterfassung beim Mindestlohn für Teilzeitkräfte „handhabbarer und praxisnäher“ gestalten wolle, höre sich zunächst harmlos an. „In Wahrheit steckt die Umsetzung knallharter Wirtschaftsinteressen dahinter“, sagte Stegner. Dieses Vorgehen führe unweigerlich zu einer Aufweichung des Mindestlohns. Das Erfassen der Arbeitszeiten sei zudem wichtig, um Beschäftigte in Branchen zu schützen, in denen die Missbrauchsgefahr besonders groß sei.

Ein arbeitnehmerfeindliches Gesicht zeigt die Kieler Koalition nach Auffassung Stegners auch dadurch, dass Förderungen von Unternehmen künftig nicht mehr vorrangig an Kriterien wie gute Arbeit, Gleichstellung, Nichtdiskriminierung und nachhaltige Entwicklung ausgerichtet werden sollten. Von CDU und FDP sei dies nicht anders zu erwarten gewesen. Enttäuschend ist aus Stegners Sicht, dass die Grünen dabei mitmachten. Sie schauen nach seinem Eindruck „von oben herab“ auf soziale Probleme.

CDU und FDP konterten Stegners Kritik

„Die Sozialdemokraten müssen sich die Frage gefallen lassen, warum Schleswig-Holstein nach all den Jahren SPD-Regierung ein so derart niedriges Lohnniveau aufweist“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Die SPD sei mit ihrer Wirtschaftspolitik gescheitert und sollte deshalb umdenken. Den Vergabemindestlohn hätten andere Bundesländer unter SPD-Führung sogar wieder abgeschafft, weil er die Löhne nicht erhöhe, sondern einen Teil der Unternehmen und deren Arbeitnehmer von öffentlichen Unternehmen ausschließe.

„Das war wieder einmal ein wilder Rundumschlag nach Stegnerscher Art ohne Substanz“, sagte CDU-Fraktionsvize Tim Brockmann. Er sprach von einem klassischen Griff in die Mottenkiste. „Das war zudem eine verpasste Chance, kreative Ideen zu Themen wie Digitalisierung oder Fachkräftesicherung einzubringen.“