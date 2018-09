Kurzfristige Pressekonferenz : Ralf Stegner gibt Statement zur Lage der Nord-SPD ab

Der offizielle Anlass der Pressekonferenz ist nicht bekannt. Der SPD-Landeschef könnte sich zu seiner Zukunft äußern.

von dpa

03. September 2018, 11:38 Uhr

Kiel | Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner hat am Montag kurzfristig zu einer Pressekonferenz „zur aktuellen Lage in der SPD Schleswig-Holstein“ eingeladen. Sie findet um 15 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der SPD in Kiel statt. Offiziell ist der Anlass nicht bekannt. Stegner hatte aber kürzlich angekündigt, sich angesichts der Debatten um den Parteivorsitz früher als geplant über seine politische Zukunft zu äußern.

SPD-Fraktionsvize Serpil Midyatli hat bereits erklärt, für den Landesvorsitz zu kandidieren. Stegner hält sie für eine starke Kandidatin, die gute Arbeit in Fraktion und im Landesvorstand geleistet habe. Als seinen morgendlichen Musiktipp twitterte Stegner von der britischen Band The Clash den Song „Should I Stay or Should I Go“ – sollte ich bleiben oder gehen?

Guten Morgen aus Bordesholm.

Mein Musiktipp für Euch da draußen im digitalen Orbit ist von

The Clash - „Should I stay or should I go“

Schönen Montag ;-) https://t.co/aASVBoTjEd — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 3. September 2018

Stegner war zuletzt in die Kritik geraten, weil die SPD bei der Kommunalwahl im Frühjahr bereits die dritte Niederlage nach der Landtagswahl im Mai 2017 und der Bundestagswahl im Herbst vergangenen Jahres in Folge einstecken musste. Die Sozialdemokraten rutschten im Mai landesweit um 6,5 Punkte auf 23,3 Prozent ab und landeten weit hinter der CDU (35,1). Stegner ist nicht nur Landeschef der Nord-SPD, sondern auch SPD-Fraktionschef im Landtag und SPD-Bundesvize.