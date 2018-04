Grundsatzprogramm und Jamaika-Bilanz : Parteitag der Nord-Grünen mit Habeck und Nachfolger Albrecht

Auf einem Parteitag der Nord-Grünen in Eckernförde stellt sich der designierte Umweltminister Jan Philipp Albrecht vor.

von dpa

20. April 2018, 07:43 Uhr

Kiel/Eckernförde | Zwei Köpfe, eine Antragsflut und die anstehende Kommunalwahl – die Grünen in Schleswig-Holstein steuern einen abwechslungsreichen Landesparteitag in Eckernförde an. Zum Auftakt wird der künftige Landesumweltminister Jan Philipp Albrecht am Freitagabend eine Vorstellungsrede halten. Der 35 Jahre alte Europaabgeordnete wird am 1. September die Nachfolge von Robert Habeck antreten, dem die Grünen vor seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden im Januar eine Übergangsfrist für den Doppelposten von acht Monaten zugestanden hatten.

Habeck spricht am Sonnabend zu den Delegierten. Die gerade von ihm mit angestoßene Debatte über ein neues Grundsatzprogramm der Partei wird ein Kernthema, eine vorläufige Jamaika-Bilanz für den Norden wohl ein zweites. Die Grünen werden sich in Eckernförde auch auf die Kommunalwahl am 6. Mai einstimmen und ein ziemlich dickes Antragspaket abarbeiten. Dia Landespartei freut sich über einen Mitgliederzuwachs: Vor einem Jahr hatte sie 2400 Mitglieder, jetzt sind es 2900.

Neue Wohnungsbaupolitik und Mikroplastik verbieten

Angesichts des Bedarfs von 70.000 zusätzlichen Wohnungen im Land bis 2030 fordern die Grünen eine neue Wohnungsbaupolitik, die sie als Sozialpolitik betrachten. Die Regierung sei in der Pflicht, für ausreichend Sozialwohnungen zu sorgen, heißt es in einem Antrag namhafter Landespolitiker. Der Landesvorstand verlangt in einem anderen Antrag, den Einsatz von Kunststoffen stark zu verringern.

Mikroplastik in Kosmetika soll verboten werden. „Verpackungsplastik wollen wir radikal reduzieren“, sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis.

Diskussion über späteren Unterrichtsbeginn

Er lobt wie seine Kollegin Ann-Kathrin Tranziska das Klima in der Koalition mit CDU und FDP. Die Partner arbeiteten vertrauensvoll zusammen, könnten sich aber als Parteien auch programmatisch weiterentwickeln, sagte Regis. Keine Partei werde untergebuttert. „Auseinandersetzungen laufen immer respektvoll und konstruktiv“, sagte Tranziska: „Da tritt keiner dem anderen vors Schienbein.“

Dem Parteitag liegt auch ein Antrag vor, an einem Runden Tisch die Möglichkeiten zu diskutieren, den Unterricht an den Schulen später zu beginnen. So solle der Schlafrhythmus der Schüler besser berücksichtigt werden. Die Erfahrungen der Lehrer zeigten, dass sich Schüler morgens schlechter konzentrieren können, sagte Tranziska.