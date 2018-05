Kommunalwahl 2018 : Ob Humptrup oder Lübeck: Kommunen kämpfen mit ähnlichen Problemen

Ein Dorf und eine Stadt im Vergleich – was treibt die Menschen in der Stadt und auf dem Land um?

von Eva-Maria Mester und Birgitta von Gyldenfeldt, dpa

04. Mai 2018, 11:06 Uhr

Lübeck/Humptrup | Am 6. Mai sind Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Egal ob große Stadt oder kleines Dorf – die Menschen sind aufgerufen, ihre Gemeindeparlamente neu zu wählen. Doch womit haben Kommunen zu kämpfen? Sind die Probleme auf dem Land und in der Stadt vergleichbar? Ein Besuch in Lübeck und Humptrup an der dänischen Grenze.

Die Orte

Lübeck ist mit rund 220.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Die Altstadt der „Königin der Hanse“ gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Lübeck ist Geburtsstadt oder war Wohnort der Nobelpreisträger Thomas Mann, Willy Brandt und Günter Grass. Namhafte Unternehmen wie Dräger oder Niederegger haben hier ihren Firmensitz.

Foto: Markus Scholz

Für viele Lübecker ist ihre Stadt das Tor zur Ostsee und zum Baltikum. Stolz sind die Lübecker auf ihre reiche Museumslandschaft mit dem Europäischen Hansemuseum und den Ausstellungszentren für ihre Nobelpreisträger.

Humptrup ist ein kleines Dorf in Nordfriesland, unmittelbar an der dänischen Grenze – bis nach Seebüll, dem Wohnsitz Emil Noldes (1867-1956), ist es ein Katzensprung. Gut 700 Menschen leben in Humptrup, das zum Amt Südtondern gehört. Es ist fast ein reines Wohndorf. Mit dem kulturellen und sonstigem Freizeitangebot einer Stadt wie Lübeck kann der Ort nicht mithalten. Aber: „Wir haben ein reges Dorfleben“, sagt Humptrups Bürgermeister Erich Johannsen (SPD).

Es gibt beispielsweise einen sehr aktiven Ringreiter- und einen Angelverein mit Jugendgruppe sowie einen Fußballfreizeitclub. Und die Freiwillige Feuerwehr trägt mit Open-Air-Veranstaltungen und ähnlichem zum kulturellen Leben des Dorfes bei.

Die Politik

Lübecks hauptamtlicher Verwaltungschef residiert im herrschaftlichen Rathaus in der schmucken Altstadt. Der Ratsversammlung gehören derzeit 49 Abgeordnete aus zehn verschiedenen Parteien oder Wählergemeinschaften an. Themen werden oft kontrovers diskutiert und abgestimmt.

Humptrups Bürgermeister empfängt Besucher in seinem Wohnzimmer mit freiem Blick auf Felder und Windräder. Die Gemeindevertretung hat derzeit noch elf Mitglieder aus SPD, SSW und einer Wählergemeinschaft, der neuen werden nur noch neun angehören, da Humptrups Einwohnerzahl etwas geschrumpft ist. Entscheidungen fallen in Humptrup anders als in Lübeck oft im Konsens.

Der Wohnraum

Wer durch Humptrup fährt, entdeckt reetgedeckte Häuser in großen Gärten, Resthöfe und auch Neubaugebiete. „Die Wohnraumknappheit spüren wir hier vielleicht nicht ganz so“, sagt Bürgermeister Erich Johannsen (SPD). Aber auch auf dem Land könne nicht einfach so gebaut werden. Und Humptrup sei kein sterbendes Dorf, eher im Gegenteil.

Wohnraum wird auch hier gebraucht, Leerstand gibt es nicht, wie Johannsen sagt. Wenn etwas zum Verkauf steht, ist es bald wieder vom Markt. Und die beiden kleinen Neubaugebiete werden gut angenommen.

In Lübeck wird zwar viel gebaut, aber bezahlbarer Wohnraum ist knapp. „Es fehlen 4000 bis 5000 Wohnungen“, sagt der langjährige Bürgermeister Bernd Saxe (SPD), der am Montag aus dem Amt geschieden ist. Das Problem sei nicht fehlendes Bauland und auch Geld sei in Zeiten niedriger Zinsen vorhanden. „Das Problem ist das deutsche Planungsrecht. Das ist inzwischen so ausgeufert, dass die Erstellung eines Bebauungsplans zwei bis drei Jahre dauert“, bemängelt er. Zudem machen gesetzliche Auflagen das Bauen teuer.

Die Verkehrsinfrastruktur

Das haben beide Orte gemein: Viele Straßen sind in schlechtem Zustand. Saxe gesteht einen erheblichen Sanierungsstau bei der Lübecker Infrastruktur ein. „Im gesamten Stadtgebiet gibt es 150 Brücken, von denen viele um die 100 Jahre alt sind, und unser Straßennetz ist mit 740 Kilometern etwa dreimal so groß ist wie das von Kiel. Da ist es klar, dass es ständig irgendwo Reparaturarbeiten gibt.“ Um den Reparaturbedarf flächendeckend zu ermitteln, lässt Lübeck seit Anfang April den Zustand der Straßen mit Spezialkameras und Lasertechnologie erfassen. Die Daten sollen nach Angaben der Stadt die Grundlage für die Aktualisierung des „Masterplans Straßen“ aus dem Jahr 2013 bilden. Doch auch die Parkplatzsuche in Lübeck ist problematisch: Auf vielen Flächen, auf denen früher Autos parkten, wird gebaut.

Auch in Humptrup gibt es nach Auskunft des Bürgermeisters Nachholbedarf, was die Sanierung der Wege angeht. Die Gemeinde hat ein großes Wege- und Gemeindestraßennetz, in dessen Unterhaltung ein großer Teil der Finanzen geht. Und die Mittel reichten dennoch nicht aus, um die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Mit der Sanierung der Gehwege ist jetzt begonnen worden. In dem Zusammenhang stoßen vielen Einwohnern die Straßenausbaubeitrage auf, die Humptrup derzeit noch erhebt. Das Dorf ist Bedarfsgemeinde, also von finanziellen Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich abhängig.

Dann einfach die Beiträge abschaffen und die eigenen Einnahmen noch weiter zu verringern, sei schwierig. Auch wenn er den Wunsch nach einer Abschaffung durchaus verstehen kann.

Die Schulen

Hier hat Lübeck die Nase klar vorn: Es gibt knapp 60 Schulen, darunter 14 Gemeinschaftsschulen mit und ohne Grundschule mit insgesamt 6700 Schülern. Die sieben Gymnasien haben nach Angaben der Hansestadt Lübeck rund 5300 Schüler. „Alle Lübecker Gymnasien sind zu G9, also dem Abitur nach neun Jahren zurückgekehrt“, sagt Schulrat Helge Daugs.

Mit einer eigenen Schule kann Humptrup bald nicht mehr werben, weil die dänische Grundschule des Ortes nach Süderlügum umzieht.

Allerdings ist der neue Standort nur etwa 500 Meter vom alten entfernt. Die Orte grenzen direkt aneinander. Rund 80 schulpflichtige Kinder, die nicht zur dänischen Grundschule gehen, besuchen die Grund- und Gemeinschaftsschule im etwa zehn Kilometer entfernte Neukirchen oder das Gymnasium in Niebüll, das rund zwölf Kilometer entfernt vom Humptruper Ortskern entfernt ist.

Die Wirtschaft

Wirtschaftlich gesehen hat Humptrup wenig zu bieten. Bis auf ein paar landwirtschaftliche Betriebe und einen Landmaschinenhandel gibt es hier keine nennenswerten Wirtschaftsunternehmen. Immerhin wird Humptrup derzeit flächendeckend ans Glasfasernetz angeschlossen, was Selbstständigen und Freiberuflern neue Möglichkeiten des Home-Office eröffnet. Windkraftanlagen darf die Gemeinde indes keine bauen, da sie in einem ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet liegt. Die Orte in der Umgebung profitierten hingegen von der Windkraft, sagte der Bürgermeister. Aber ein Gutes sieht Johannsen in dem Verbot von oben: „Wir sind wenigstens keine zerstrittene Gemeinde.“

Lübeck hingegen ist nach Angaben der Stadt Sitz von 13 der 100 größten Unternehmen Schleswig-Holsteins und größter deutscher Ostseehafen. Die Gesundheitswirtschaft ist Lübecks größter Branchen-Cluster. Dazu gehören Medizintechnik-Unternehmen wie Dräger und ESKA Implants, Biotechnologie-Unternehmen wie Euroimmun und Forschungseinrichtungen wie die Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zelltechnik. Nach Angaben der Wirtschaftsförderung Lübeck arbeiten in der Lübecker Gesundheitswirtschaft rund 16.000 Menschen, der Umsatz der Branche liegt bei mehr als 1,1 Milliarden Euro im Jahr. „Die Gesundheitswirtschaft ist neben dem Tourismus, dem Hafen und der Ernährungswirtschaft ein wichtiges wirtschaftliches Standbein der Stadt“, sagte Saxe. Lübeck habe gute Chancen, die Stadt müsse sie nur ergreifen, sagt er.