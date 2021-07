Leitartikel : Noch ist Föhr nicht Florida - aber es geht in diese Richtung

Seriöse Szenarien sagen die Folgen des Klimawandels voraus: Mehr tropische Nächte, mehr Hitzetage, mehr Starkregen, mehr Trockenperioden, mehr Stürme.

Wer Kinder hat, der weiß: Gegen Kälte kann man sich mit Kleidung wappnen, bei Hitze hilft so gut wie nichts. Oder anders: Wer in heißen Feriennächten bei offenem Fenster schwitzt und sich von fremden Mücken stechen lässt, der sagt sich juckend bei der Heimfahrt: Für den Urlaub geht’s ja, aber gut, dass es daheim wieder normal ist. Es wird aber nicht me...

