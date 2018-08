Ausbau der Windkraft in SH : Neue Regionalpläne: Zwei Prozent der Landesfläche sollen genutzt werden

Mit größeren Abständen will die Regierung Bürger entlasten. 2025 sollen im Norden 3600 Windräder stehen.

Kiel | Die Landesregierung hat neue Regionalpläne zum Ausbau der Windkraft in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht. „98 Prozent des Landes werden auch weiterhin von Windenergieanlagen freigehalten“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Mit dem neuen Entwurf werden 1,95 Prozent der Landesfläche als Windgebiete ausgewiesen. Auf dieser Fläche kann laut dem Ressortchef die angepeilte Leistung von zehn Gigawatt in 2025 erreicht werden.

Der zweite Entwurf der Koalition enthält ein Fünftel neue Vorrangflächen. Im gleichen Umfang wurden ehemals geplante Gebiete gestrichen. „Die 6500 Einwendungen haben zu erheblichen Änderungen geführt“, sagte Grote. Die Auswertung umfasse rund 21.000 Seiten. Von den aktuell 3100 Windrädern befinden sich gut 1000 außerhalb der 361 künftigen Vorrangflächen. Nur dort ist aber weiterer Zubau und der Austausch alter durch neue, leistungsstärkere Windräder (Repowering) möglich.

Grote rechnet damit, dass 2025 im Norden 3600 Windräder aufgestellt sein werden. Die Mindestabstände der Anlagen zu Siedlungen wollen CDU, Grüne und FDP auf mindestens 1000 Meter anheben, in jedem Fall aber die fünffache Anlagenhöhe. In dünn besiedelten Gebieten müssen Anlagen die dreifache Anlagenhöhe, mindestens aber 400 Meter Abstand zu Wohnhäusern haben.

Im Gegenzug werden Beschränkungen etwa im Naturschutz gelockert. Zufrieden mit dem Ergebnis zeigte sich auch Umweltminister Robert Habeck. „Mir tut nichts weh“, sagte der Grünen-Politiker.