Traumhaus im Norden in Gefahr? : Nach Vorstoß von Andreas Breitner: Einfamilienhäuser in SH stehen auf dem Prüftstand

Immer mehr Flächen werden von Einfamilienhaus-Siedlungen eingenommen. Dafür hagelt es Kritik – aber auch Zuspruch.

Kiel | Einfamilienhäuser passen nicht mehr in die Zeit, sagen nicht nur die Hamburger Grünen. Auch die Ökos in der Lübecker Bürgerschaft fordern das Ende dieses Bautyps. Es gibt sogar einen in der Öffentlichkeit kaum beachteten Bundesparteitagsbeschluss der Ök...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.