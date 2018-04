Pendlerverkehr im Norden : Nach landesweitem Semesterticket: „Jobticket“ für Arbeitnehmer gefordert

Erst die Studenten, dann Azubis und Arbeitnehmer? Das Verkehrsministerium gibt sich offen, es gibt aber einiges zu bedenken.

03. April 2018

Kiel/Hamburg | Das Verkehrsministerium in Kiel hat zurückhaltend auf die Forderung des DGB reagiert, für Arbeitnehmer und Azubis in Schleswig-Holstein ein Jobticket einzuführen. „Wir sind grundsätzlich offen für Vorschläge in Richtung Jobticket oder Azubiticket“, sagte Staatssekretär Thilo Rohlfs am Dienstag. „Allerdings muss man hier genau schauen, wie da eine gute, das heißt natürlich auch finanzierbare Lösung aussehen könnte.“ Auslöser für die Forderung des DGB war die Ankündigung der Regierungsfraktionen von CDU, Grünen und FDP, zum Wintersemester 2019/20 ein landesweites Studententicket für Busse und Bahnen einzuführen.

Dies begrüßt das Ministerium vorbehaltlos. „Das Semesterticket ist eine gute Sache“, sagte Staatssekretär Rohlfs. „Das Solidarprinzip sichert die Finanzierung und bietet den Studierenden in unserem Land ein attraktives Ticket für den öffentlichen Nahverkehr.“ Wenn die Einführung gewünscht sei, setze das Ministerium dies gerne um. „Über weitere Schritte kann man selbstverständlich nachdenken.“

Ausweitung des HVV-Gebiets

Der DGB Nord forderte die Landesregierung auf, mit dem Hamburger Senat über eine Ausweitung des HVV-Tarifgebiets in die Metropolregion und die Einführung eines Jobtickets für Auszubildende und Arbeitnehmer zu verhandeln. „Die grünen Grenzen im HVV passen nicht mehr zur Mobilität im 21. Jahrhundert“, sagte der Vorsitzende Uwe Polkaehn. „In der Metropolregion muss ein einheitlicher Tarif mit gemeinsamen Fahrkartenautomaten für reibungslose und preisgünstige Fahrten sorgen, gerade im Interesse aller, die täglich zur Arbeit und Ausbildung pendeln.“

Allerdings: Azubis zum Beispiel bekommen wie Schüler vergünstigte Tickets. Aber je nachdem, in welchem Ort sie welche Preisstufe nutzen, ergeben sich daraus sehr unterschiedliche Preise. Deshalb gibt es im Ministerium Bedenken, ob die Suche nach einer einheitlichen Lösung für Azubis – wie beim Semesterticket für Studenten – so sinnvoll wäre. Eine Alternative könnten Preissenkungen für Azubi-Tickets sein.

Angebot für Azubis und Arbeitnehmer gefordert

„Die weiter steigenden Zahlen bei Ein- und Auspendlern müssen auch wachsende Bemühungen von Politik und Wirtschaft zur Folge haben, um den Beschäftigten und Auszubildenden preisgünstig Mobilität zu ermöglichen“, sagte DGB-Nord-Chef Polkaehn. „Wenn jetzt die Koalition den Studenten und Studentinnen ein Jahresticket unter 200 Euro verspricht, dann sollte sie auch den Auszubildenden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein entsprechendes Angebot machen.“ Rund 350.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pendeln laut DGB Nord täglich zum Arbeiten nach Hamburg, darunter mehr als 170.000 aus Schleswig-Holstein.