HSH Nordbank : Monika Heinold: Schadensersatz ist Sache des Eigentümers

Die Manager-Haftpflichtversicherung soll 50 Millionen Euro an die HSH Nordbank zahlen.

von dpa

18. September 2018, 13:18 Uhr

Kiel | Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) betrachtet einen eventuelle Schadensersatzzahlung von 50 Millionen Euro an die HSH Nordbank bereits als Angelegenheit der künftigen Eigentümer. Nach einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ sollen sich die angeklagten Ex-Manager der HSH Nordbank mit der Bank darauf verständigt haben, dass die Manager-Haftpflichtversicherung 50 Millionen Euro an die HSH Nordbank zahlt – wenn diese im Gegenzug eine Schadenersatzklage fallen lässt.

Hintergrund ist das riskante Omega-55-Geschäft, das der HSH vor mehr als zehn Jahren Verluste in dreistelliger Millionenhöhe brachte. Im Fokus stand besonders der ehemalige HSH Nordbank-Manager Dirk Jens Nonnenmacher. „Offene Punkte, wie beispielsweise die angeführte Haftungsfrage, sind aus meiner Sicht von den zukünftigen Eigentümern zu klären“, sagte Heinold am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das „Schleswig-Holstein Magazin“ des NDR Fernsehens berichtet.

Zugleich zeigte sich Heinold zuversichtlich, eine durchgängige Einlagensicherung beim Eigentümerwechsel der früheren Landesbank zu erreichen: „Wir arbeiten zurzeit mit Hochdruck daran, dass der Verkauf der HSH Nordbank und der Übergang vom öffentlich-rechtlichen ins System der privaten Einlagensicherung gelingt.“

Das „Handelsblatt“ hatte kürzlich berichtet, es zeichne sich eine Lösung ab. Die HSH solle nach dem Verkauf an die Finanzinvestoren Cerberus, J. C. Flowers, Golden Tree und Centaurus Capital drei weitere Jahre Mitglied im öffentlich-rechtlichen Einlagensicherungsfonds bleiben. Dies hätten „mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen“ gesagt. Anschließend – aller Voraussicht nach Ende 2021 – sei dann der Übergang in den Einlagensicherungsfonds des Bankenverbands (BdB) vorgesehen. Final beschlossen sei das Ganze noch nicht. Man sei auf der Zielgeraden.

Bis Ende des Jahres soll der Verkaufsprozess beendet werden. Die Verträge hierzu mit den US-Investoren sind seit dem 28. Februar unterschrieben. Die Fonds bezahlen für die Bank eine Milliarde Euro.

Die Landesparlamente in Hamburg und Kiel sowie die Kartellbehörden haben dem Verkauf zugestimmt. Hinzukommen muss noch das Placet der EZB und der EU-Kommission sowie eine Regelung für den Übergang von der Einlagensicherung. Die Steuerzahler in Hamburg und Schleswig-Holstein hat die HSH Nordbank nach bisherigen Erkenntnissen rund 10,8 Milliarden Euro gekostet.