Haftbefehl gegen Puigdemont : Minderheitenland SH: Das sagen die Kieler Politiker zur Katalonien-Frage

Ausgerechnet in SH wurde der Katalane verhaftet – einem Bundesland, in dem Minderheiten besonderen Schutz genießen.

von Margret Kiosz

26. März 2018, 15:31 Uhr

Nach der Festnahme des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont schweigt das Kieler Innenministerium und beruft sich auf die Gewaltenteilung in der deutschen Verfassung. „Wenn es etwas Neues gibt, dann kann das nur von den Gerichten kommen“, hieß es am Montag im Grote-Ministerium.

„In Kenntnis seiner Anwesenheit hier im Land hätte man nicht anders handeln dürfen“, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. Ganz ähnlich äußerte sich auch sein SPD-Kollege Ralf Stegner: „Die deutschen Behörden hatten keine andere Wahl“. Ob der Haftbefehl auch nach deutschem Recht Bestand habe, obliege der Prüfung deutscher Gerichte. „Von außen betrachtet gibt es Zweifel, ob es im deutschen Recht wirklich eine angemessene Entsprechung für den sehr harten Rebellionsparagrafen im spanischen Strafrecht gibt“, so Stegner. Wie alle anderen Parteien hebt auch Stegner den Zusammenhang zwischen der Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein und Spanien ab: „Eine progressive Minderheitenpolitik sieht jedenfalls anders aus, wie man hier im Norden sehen kann.“

Rasmus Andresen (Grüne) sieht sogar ein „ironisches minderheitenpolitisches Symbol“ darin, dass der Katalane „ausgerechnet in unserem deutsch-dänischen Grenzland verhaftet wurde“. Minderheiten würden hierzulande „Schutz durch die Landesverfassung genießen“. Er vertraut, dass die Justiz jetzt das Richtige mache. „Die Katalonien-Frage wird nicht durch die Eskalation der spanischen Regierung gelöst“, sagte Andresen. „Durch die Vollstreckung des europäischen Haftbefehls sei die Bundesrepublik Teil des Konflikts geworden und sollte jetzt gemeinsam mit der EU-Kommission eine Vermittlerrolle einnehmen.

Nach Ansicht der AfD-Fraktion ist die Verhaftung des Katalonen „ein weiterer schwerer Rückschlag für die politische Entwicklung in Europa“. Die EU könne es sich nicht leisten, „regionale Konflikte in einem ihrer wichtigsten Mitgliedstaaten fortgesetzt zu ignorieren“, sagte ihr europapolitischer Sprecher Volker Schnurrbusch. Es sei ein Fehler, dass die spanische Zentralregierung auf die Autonomiebestrebungen allein mit juristischen Mitteln reagiere. Die EU habe nur eine Zukunft, „wenn sich in ihr auch regionale Identitäten entfalten können“.

Christopher Vogt von der FDP weist darauf hin, dass die mögliche Auslieferung von Puigdemont zweifelsohne politische Auswirkungen habe, aber nicht politisch entschieden werde. „Wem an der Unabhängigkeit der Justiz gelegen ist, sollte sich in diesem juristischen Verfahren mit politisch motivierten Forderungen zurückhalten“. Zweifel am Instrument des EU-Haftbefehls würden nur zur schleichenden Erosion des Vertrauens in die Handlungsfähigkeit der EU beitragen. „Ich werbe daher eindringlich dafür, die Justiz ihre Arbeit frei und ohne Druck ausüben zu lassen“, so Vogt.