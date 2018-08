Kitas und Krippen in SH : Mehr Kinder, bessere Betreuung – aber 1580 Fachkräfte fehlen

Das Land müsste laut Empfehlung fast 100 Millionen Euro investieren. Die Zahl der Krippenkinder steigt seit Jahren.

von shz.de

28. August 2018, 18:12 Uhr

Gütersloh/Kiel | Die Personalausstattung der Kinderkrippen in Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen Jahren etwas verbessert. Zum 1. März 2017 betreute eine Fachkraft rechnerisch 3,7 Kinder, nachdem es fünf Jahre zuvor 4 Mädchen und Jungen waren. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung zur frühkindlichen Bildung hervor.

In den Kindergärten in Schleswig-Holstein hat sich demnach der Personalschlüssel von 1:9,1 auf 1:8,4 verbessert. Spitzenreiter in Deutschland ist Baden-Württemberg mit 1:3,1 in den Krippen und 1:7,1 in den Kindergärten. Schlusslichter sind Sachsen mit 1:6,4 (Krippe) beziehungsweise Mecklenburg-Vorpommern mit 1:13,4 (Kindergarten).

Regierung und Opposition in Kiel reklamierten den Erfolg jeweils für sich und skizzierten unterschiedliche Ansätze, um weitere Verbesserungen zu erreichen. „Die Studie bestätigt unseren Kita-Kurs: Qualität steigern, Eltern und Kommunen entlasten“, erklärte Sozialminister Heiner Garg (FDP). Dagegen meinte die stellvertretende SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Serpil Midyatli, die positiven Veränderungen seien auf Maßnahmen der von 2012 bis 2017 regierenden Küstenkoalition von SPD, Grünen und SSW zurückzuführen.

„In die Irre geführt“

Um mehr Erzieherinnen und Erzieher zu gewinnen, forderte die SPD, die Ausbildung in Zukunft zu vergüten. Und: „Die SPD ist die einzige Partei in Schleswig-Holstein, die noch konsequent für den Weg in die beitragsfreie Kita steht“ sagte Midyatli. Mit Amtsantritt des Jamaika-Regierungsbündnisses von CDU, Grünen und FDP sei das Thema Beitragsfreiheit vom Tisch. Mittlerweile sei nur noch von einer Deckelung der Beiträge die Rede, wobei auch hier keiner wisse, was damit genau gemeint sei. „Familien in unserem Land werden bei diesem wichtigen Thema von der Landesregierung gezielt in die Irre geführt und schlichtweg im Stich gelassen“, sagte die SPD-Politikerin.

Dagegen betonte Garg, Schleswig-Holstein stelle bereits im laufenden Jahr deutlich mehr Landesmittel für den Kitabereich zur Verfügung und steigere diese in den kommenden Jahren weiter: Insgesamt 481 Millionen Euro zusätzliche Mittel bis 2022 im Vergleich zu 2017. Mit dem Geld sollen die Qualität weiter verbessert sowie Kommunen und Eltern - durch eine Deckelung der Beiträge - entlastet werden.

Bei den weiteren Qualitätsverbesserungen im Zuge der Kitareform stehe auch der Bereich Personal im Fokus. „Eine gute Relation von Erzieherinnen bzw. Erziehern und Kindern trägt wesentlich zu einer guten Kita-Betreuung bei.“ Garg lobte die Kommunen und Träger für die großen Ausbauanstrengungen im Kita- und Krippenbereich, die gemeinsam fortgesetzt werden sollen: „Damit legen wir die Basis für ein familienfreundliches Schleswig-Holstein und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Davon profitiert unser Land insgesamt.“

Die Bertelsmann-Studie gibt laut Garg zudem Rückenwind für Schleswig-Holsteins Initiative gegenüber dem Bund für mehr finanzielles Engagement im Kita-Bereich. Auch die Stiftung sehe den Bund in der Pflicht, bei den Finanzzusagen nachzulegen und diese langfristig zu sichern. Die Stiftung kommt zu dem Schluss, dass der Norden beim Personal zulegen muss. Erforderlich wären zusätzlich 1580 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte. Das würde 72 Millionen Euro jährlich kosten. Um überall professionelles Leitungspersonal zu gewährleisten, würden 373 Vollzeitstellen benötigt, für 21 Millionen Euro im Jahr.

Deutlich gestiegen ist im Norden der Anteil der Kitas mit Personalressourcen für die Leitung der Einrichtung. 2014 gaben 28 Prozent der Kitas an, keine Zeit für Leitungsaufgaben zu haben. 2017 noch 13 Prozent. Zudem besaßen in Schleswig-Holstein von allen Flächenländern die meisten Kitas (29 Prozent, ohne Horte) eine angemessene Leitungsausstattung, die den Empfehlungen der Stiftung entspricht. Im Bundesschnitt waren es 16 Prozent.

„Bund und Länder sollten sich in den anstehenden Verhandlungen zum Gute-Kita-Gesetz auf eine Verbesserung der Personalschlüssel und Leitungsausstattung konzentrieren“, sagte Stiftungsvorstand Jörg Dräger. Leider gebe es keine Bestrebungen, bundesweit einheitliche Qualitätsstandards für Kitas festzulegen. Dabei könnten nur diese gleiche Bildungschancen für alle Kinder und faire Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte unabhängig vom Wohnort sicherstellen.

In Schleswig-Holstein werden immer mehr Kinder unter drei Jahren in Krippen oder von Tagesmüttern oder Tagesvätern betreut. Insgesamt 25.648 Kleinkinder seien es im März gewesen, teilte das Statistikamt Nord in Hamburg mit. Das waren sieben Prozent mehr als noch vor einem Jahr und 45 Prozent mehr als vor fünf Jahren.