Timo Lange von Lobbycontrol : Lob und Tadel für Kieler Regeln vom Transparenz-Experten

Mehr offengelegte Informationen bei Nebeneinkünften waren in Schleswig-Holstein lange überfällig, meint Timo Lange.

von Dieter Schulz

25. September 2018, 16:51 Uhr

Berlin | Transparenz über Nebentätigkeiten und Zusatzeinkünfte von Abgeordneten ist von zentraler Bedeutung, um Interessenkonflikte zu erkennen und ihnen begegnen zu können. Das gilt für die Abgeordneten im Kieler Landtag genauso wie für den Bundestag und die anderen 15 Länderparlamente. Insofern ist es lange überfällig, dass der Landtag hier neue Regeln einführen möchte – bisher mussten die Kieler Abgeordneten kaum relevante Angaben machen, insbesondere Informationen zu Nebeneinkünften blieben im Dunkeln.

Aber auch die Details der Regeln, nach denen Nebeneinkünfte oder Vermögensbeteiligungen offengelegt werden müssen, sind bedeutsam. Die sogenannten Verhaltensregeln des Bundestags bieten dabei für die Landesparlamente einen wichtigen Orientierungspunkt. Vor dem Hintergrund der Debatte um die hohen Vortragshonorare des damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück wurden diese Regeln zuletzt 2013 erweitert.

Mit dem aktuellen fraktionsübergreifenden Antrag schließt Kiel nun zu diesem Standard auf und geht an einigen Stellen darüber hinaus. Im Ländervergleich muss Kiel sich damit nun nicht mehr verstecken. Vom Bundestag übernommen hat man die Stufen, in denen Nebeneinkünfte offengelegt werden müssen – eine Offenlegung auf Euro und Cent wird es also auch in Schleswig-Holstein nicht geben. Stattdessen wird es – so wie im Bundestag – Einkommensstufen geben: Stufe 3 zum Beispiel umfasst Einkünfte in Höhe von 7000 bis 15.000 Euro. Doch während bei Bundestagsabgeordneten bei Stufe 10 Schluss ist, egal wie viel verdient wurde, ist die Skala in Kiel nach oben offen. So werden auch sehr hohe Einkommen sichtbar, etwa ob 300.000 oder drei Millionen auf der Einnahmeseite stehen.

Das ist positiv. Aber auf der anderen Seite sollen Einkünfte erst dann angezeigt werden, wenn sie höher als 12.000 Euro pro Jahr sind. Streng genommen würden damit einmalige Einkünfte, etwa Vortragshonorare, so nur dann veröffentlicht, wenn sie höher als dieser Betrag sind. Das wäre eine eklatante Lücke: Ein Vortragshonorar in Höhe von mehreren tausend Euro sollte nicht unter den Tisch fallen. Hier sollte nachgebessert werden.

Timo Lange ist Mitarbeiter von Lobbycontrol, einem gemeinnützigen Verein für Transparenz und Demokratie.