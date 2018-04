Gesetzesänderung : Lehrerausbildung in Schleswig-Holstein wird neu geordnet

Den Weg zum sogenannten Einheitslehrer geht die Jamaika-Koalition nicht weiter. Die Hochschulen sind einverstanden.

von dpa

17. April 2018, 16:52 Uhr

Kiel | Die Landesregierung in Kiel will die Lehrerbildung reformieren. „Es soll künftig nicht mehr ein gemeinsames Sekundarschullehramt für Lehrer an Gymnasien und an Gemeinschaftsschulen geben“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag in Kiel. „Es wird ein Lehramt für Gymnasien geben sowie ein Lehramt für Gemeinschaftsschulen.“ Den Weg zum sogenannten Einheitslehrer gehe die Jamaika-Koalition nicht weiter.

Den Referentenentwurf zur Änderung des Lehrkräftebildungsgesetzes hatte Prien zuvor im Kabinett vorgestellt. „Wir geben klare Signale an junge Menschen, die eine Lehramtsausbildung für sich ins Auge fassen“, sagte Prien. Sie wüssten in Zukunft wieder, auf welche Schulart sie das Studium im Regelfall führt. Das Gesetz soll zum 1. Februar 2019 in Kraft treten.

In Kiel gibt es künftig nur noch das Lehramt an Gymnasien. Flensburg bietet das Lehramt für Gemeinschaftsschulen an und weiterhin die Ausbildung für Grund- und Sonderschulen. Zudem gibt es in Flensburg den Master-Studiengang Lehramt an Gymnasien für Studenten mit zwei Fächern in der Sekundarstufe II. Beide Hochschulen seien mit der Reform einverstanden.

„Dieser klare Kurs führt dazu, dass die beiden Universitäten in Kiel und Flensburg, die sich mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten große Verdienste in der Lehrkräfteausbildung erworben haben, ihre jeweiligen Profile schärfen können“, sagte Prien. Sie widersprach Auffassungen, wonach Gemeinschaftsschullehrer nicht so eine hohe Qualität hätten wie Gymnasiallehrer.