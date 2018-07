Alle Anträge bewilligt : Land fördert kommunale Sportstätten mit fast zehn Millionen Euro

Für das kommende Jahr steht sogar noch mehr Geld zur Verfügung, Förderanträge können bis Jahresende gestellt werden.

Kiel | Heikendorf bekommt 250.000 Euro für einen Kunstrasenplatz, der TSV Prisdorf 18.500 Euro für eine Drainage und Jevenstedt 100.000 Euro für eine Sportplatz-Sanierung – insgesamt 9,5 Millionen Euro fließen 2018 aus der Landeskasse in 77 kommunale Sportanlagen. Alle Förderanträge wurden in diesem Jahr bewilligt, wie Innenstaatssekretärin Kristina Herbst am Donnerstag in Kiel sagte. Es stand sogar eine Million Euro mehr zur Verfügung, aber dafür lagen keine Anträge mehr vor. So hat die Landeshauptstadt Kiel für 2018 gar keine Mittel zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen beantragt.

Vor vier Jahren hatten die Kommunen einen Sanierungsstau von 55 Millionen Euro gemeldet, wie Herbst sagte. Mittlerweile könnte er noch größer geworden sein. Die Kommunen müssen für ihre Vorhaben mindestens einen Eigenanteil von 50 Prozent tragen. Maximal 250.000 Euro gibt es in diesem Jahr aus der Landeskasse für ein Einzelprojekt.

Für das nächste Jahr stehen aus der Landeskasse 12,5 Millionen Euro bereit. Förderanträge dürfen die Kommunen bis Jahresende stellen. Die Mittel können für die Sanierung von Laufbahnen und Spielfeldern eingesetzt werden, auch für Schwimmsportanlagen sowie erstmals für kleine Sporthallen mit einem oder zwei Feldern.

Die Mittel für Schwimmsportstätten seien besonders wichtig, sagte die Staatssekretärin. „So leisten wir einen entscheidenden Beitrag dafür, dass jedes Kind in Schleswig-Holstein mittelfristig schwimmen lernen kann, so wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben.“ Auch bei den Sporthallen sei der Sanierungsbedarf groß.

Die Grünen hatten ihre Zustimmung für zehn Millionen Euro Landesmittel zum Ausbau des Stadions der Zweitligafußballer von Holstein Kiel an die Bedingung geknüpft, dass es im gleichen Umfang auch Geld für den Breitensport gibt. So kam es dann auch.