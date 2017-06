Bildung, Wirtschaft, Verkehr : Koalitionsvertrag: Was sich mit „Jamaika“ in Kiel ändern soll

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Kiel | CDU, Grüne und FDP wollen nach Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen am Mittwoch (11 Uhr) den Fahrplan ihres geplanten Regierungshandels vorstellen. Am Dienstagabend hatten die Spitzen der drei Parteien in rund neunstündigen Verhandlungen letzte Streitpunkte ausgeräumt und sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Am Freitag wollen die drei Parteien das Papier unterzeichnen. Die Koalitionsverhandlungen haben nur knapp drei Wochen gedauert. Die drei Parteien haben im Parlament eine klare Mehrheit mit zusammen 44 der 73 Mandate. Die Kernpunkte aus dem Koalitionsvertrag sind bereits bekannt:

Allgemeines

Alle haushaltsrelevanten Maßnahmen werden am Ziel Schuldenabbau ausgerichtet. Die Parteien wollen aktiv gegen Steuerbetrug und Steuerschlupflöcher vorgehen. Die Koalitionspartner wollen in den kommenden fünf Jahren zusätzlich 512 Millionen Euro in Schleswig-Holstein investieren. „Über das was ohnehin schon geplant ist“, sagte CDU-Landeschef Daniel Günther am Mittwoch bei der Vorstellung der Kernpunkte des gemeinsamen Koalitionsvertrages. Ziel der schwarz-grün-gelben Landesregierung sei eine „solide Finanzpolitik“. Nach Angaben von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sollen die Pläne „soweit wie möglich aus dem Haushalt“ finanziert werden, das heißt aus Haushaltsüberschüssen und durch Umschichtungen.

Soziales

Der Landesmindestlohn soll auslaufen. Er liegt bislang bei 9,99 Euro/Stunde (Bundesmindestlohn 8,84 Euro).

Das Landeskorruptionsregister soll künftig wegfallen.

Es soll keine generellen Kite- und Surfverbote an den Küsten und Binnengewässern geben.

Mit Kirchen und Kammern soll über eine weitere Flexibilisierung der Sonntagsöffnungszeiten gesprochen werden.

Das von CDU und FDP in der vorigen Wahlperiode vehement kritisierte Krippengeld von 100 Euro im Monat soll vorerst nicht kassiert werden. Eltern dürften nicht schlechtergestellt werden, bis eine neue Finanzierung steht, sagte er zur Begründung.

Alle drei Parteien räumen der Qualität in Kitas Vorrang vor Beitragsfreiheit ein. Dafür sowie zur Entlastung von Eltern gibt es aufwachsend bis 2022 und dann jährlich 170 Millionen Euro zusätzlich.

Wirtschaft und Verkehr

Die A20 soll zügig weitergebaut werden.

Der Fehmarnbelt-Tunnel nach Dänemark soll kommen. Die negativen Auswirkungen der Hinterlandanbindung sollen so gering wie möglich gehalten werden.

40 Millionen Euro extra gibt es für den öffentlichen Nahverkehr.

In den kommenden fünf Jahren sollen 210 Millionen Euro zusätzlich in Wirtschaft und Verkehr investiert werden. 120 Millionen Euro sollen allein in die Sanierung maroder Straßen fließen.

Das Vergaberecht wollen CDU, Grüne und FDP entbürokratisieren und somit vereinfachen.

Windenergie

Für die Windenergie bleiben zwei Prozent der Landesfläche vorgesehen.

An den windreichen Küstenstandorten will das Bündnis prüfen, ob die Erneuerung alter Windräder (Repowering) möglich ist, auch wenn die Standorte eigentlich außerhalb der künftig vorgesehenen Gebiete liegen.

Außerdem will die künftige Koalition die Mindestabstände von Windrädern erhöhen. Er soll bei 200 Meter hohen Windrädern im Außenbereich von 400 auf 600 Meter, bei Siedlungen von 800 auf 1000 Meter steigen.

Bildung

An den Schulen will das Bündnis ab dem Schuljahr 2019/20 an den Gymnasien flächendeckend G9 - beginnend mit den Jahrgängen 5 und 6 - einführen. Die Gymnasien können sich einmalig entscheiden, ob sie beim Turboabitur nach acht Jahren bleiben wollen.

Ab Klasse 3 soll es wieder standardisierte Notenzeugnisse geben, mit Kompetenzraster und Schulartempfehlungen. Letztlich entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder ans Gymnasium oder an eine Gemeinschaftsschule gehen.

100 Millionen Euro sollen zusätzlich für die Hochschulen ausgegeben werden.

Um 100 Prozent Unterrichtsversorgung sicherstellen zu können, werden neue Lehrerstellen geschaffen.

Digitale Infrastruktur

50 Millionen Euro sollen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur investiert werden.

Flüchtlinge

In der Flüchtlingspolitik soll das zuständige Ministerium bei Rückführungen in Staaten mit besonders unübersichtlicher Sicherheitslage (wie derzeit Afghanistan) in jedem einzelnen Fall prüfen, „ob eine Rückkehr nach humanitären Gesichtspunkten zu verantworten ist“.

Eine gemeinsame norddeutsche Abschiebeeinrichtung soll eingerichtet werden.

Das von der noch amtierenden Regierung aus SPD, Grünen und SSW Ende 2014 geschlossene Abschiebe-Gefängnis des Landes in Rendsburg soll aber nicht wieder geöffnet werden.

Im Bund will sich die Koalition dafür einsetzen, die zweijährige Wartefrist beim Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge zu verkürzen.

Vorgesehen ist ein Landesaufnahmeprogramm für 500 besonders Schutzbedürftige.

Geplant sind umfassende Sprachkurse für alle Geflüchtete in den Erstaufnahme-Einrichtungen. Die Unterrichtseinheiten in den Kommunen sollen aufgestockt werden.

Polizei

Die Polizei soll bis 2023 zusätzlich 500 Stellen bekommen.

Der Rechtsrahmen wird nicht verschärft. Damit gibt es auch keine Schleierfahndung.

Es soll weder verdachtsunabhängige oder anlasslose Eingriffe geben noch eine flächendeckende Videoüberwachung.

Die Polizei soll konsequent von „vollzugsfremden Aufgaben“ entlastet werden.

Kommunen

Kommunen bekommen die Möglichkeit, auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu verzichten. Im Rahmen einer geplanten Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, ihrer Verpflichtung zum Ausbau zum Ausbau kommunaler Straßen nachzukommen. Mit einer Gesetzesänderung soll die Erhebung von Steuern auf Sportarten (z.B. Reitsport) ausgeschlossen werden.

Künftige Landesminister

Die CDU stellt künftig drei Minister sowie den Ministerpräsidenten, Grüne und FDP bekommen jeweils zwei Ressorts zugeteilt. Die Riege der Ressortchefs steht bereits fest, wird aber erst am Freitag offiziell bekanntgeben.

Bildungsministerin: Karin Prien (CDU, Hamburg)

Innenminister: Hans-Joachim Grote (CDU, bisheriger Oberbürgermeister in Norderstedt)

Justizministerin: Sabine Sütterlin-Waack (CDU, bisherige Bundestagsabgeordnete)

Umweltminister: Robert Habeck (Grüne)

Finanzministerin: Monika Heinold (Grüne)

Sozialminister: Heiner Garg (FDP)

Wirtschaftsminister: Bernd Buchholz (FDP, früherer Chef beim Verlag Gruner+Jahr)

Bernd Buchholz, der aus der Medienbranche stammt, ist im besten Ministeralter, kandidiert aber für den Deutschen Bundestag. Vor einem Eintritt in ein Kabinett Günther müsste sich Buchholz dann aber entscheiden.

Geänderte Ressortverteilung

Innerhalb der Regierung gibt es Verschiebungen. So übernimmt die Staatskanzlei aus dem Innenministerium die Bundesangelegenheiten, während die Landesplanung den umgekehrten Weg geht.

Das Innenressort bekommt aus dem Umweltministerium die ländlichen Räume und einen zusätzlichen Staatssekretär für Integration.

bekommt aus dem Umweltministerium die ländlichen Räume und einen zusätzlichen Staatssekretär für Integration. Das Bildungsministerium übernimmt neu die Zuständigkeit für Wissenschaft und Kultur.

übernimmt neu die Zuständigkeit für Wissenschaft und Kultur. Der Verbraucherschutz geht an das Justiz- und Europaministerium .

. Habecks Umwelt- und Landwirtschaftsministerium verantwortet künftig zusätzlich den Bereich Digitalisierung.

verantwortet künftig zusätzlich den Bereich Digitalisierung. Das Finanzministerium erhält einen zweiten Staatssekretär, um die Mega-Aufgabe eines Verkaufs der HSH Nordbank angemessen bewältigen zu können.

So geht es weiter

Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold und FDP-Landeschef Heiner Garg wollen die Annahme ihren Parteien klar empfehlen, zum Ausgang ihrer Mitgliederbefragungen aber keine Prognose abgeben. „Wir werden als Grüne Überzeugungsarbeit leisten müssen“, sagte Heinold. Die rund 2400 Grünen-Mitglieder entscheiden in einem Online-Entscheid darüber. Die FDP will dazu zwar ebenfalls ihre Mitglieder befragen, letztlich wird darüber aber ein kleiner Parteitag entscheiden. Bei der CDU entscheidet ein Parteitag am 23. Juni über den Koalitionsvertrag. Günther hat „null Zweifel“ an der Zustimmung.

