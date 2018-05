Zweitägige Konferenz : Kita-Finanzierung: SH befürchtet Minusgeschäft

Mit 3,5 Milliarden Euro will der Bund die Kinderbetreuung verbessern. Die Bedingungen dafür werden in Kiel diskutiert.

von dpa

03. Mai 2018, 07:08 Uhr

Kiel | Die Finanzierung der Kitas steht im Fokus einer zweitägigen Konferenz der Familienminister, die am Donnerstag in Kiel beginnt. Dabei geht es um die Frage, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen der Bund den Ländern Mittel zur Verfügung stellt.

Die Bundesregierung will den Ländern bis 2021 rund 3,5 Milliarden Euro geben, mit denen diese die Qualität der Kinderbetreuung verbessern sollen. Diesen Plan will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ihren Länderkollegen um Gastgeber Heiner Garg (FDP) erörtern.

Die Bundesministerin will mit dem von ihr vorbereiteten sogenannten Gute-Kita-Gesetz dazu beitragen, dass Eltern weniger Gebühren zahlen müssen, Betreuungsschlüssel verbessert, Erzieher besser qualifiziert werden und Kitas mehr Sprachförderung anbieten können. Im Gegenzug sollen die Länder zusichern, ihre eigenen Mittel für Kitas nicht zu verringern. Auch die künftige Gestaltung des Elterngeldes wird bei der Konferenz in Kiel eine Rolle spielen.

Der Deutsche Städtetag hat das geplante sogenannte Gute-Kita-Gesetz aus dem Haus von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) begrüßt. „Es ist gut, dass der Bund sich in dieser Legislaturperiode mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro daran beteiligt und beabsichtigt diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe dauerhaft mitzufinanzieren“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Donnerstag. Giffey stellte ihre Pläne ihren Länderkollegen auf einer zweitägigen Konferenz der Familienminister vor, die am frühen Nachmittag in Kiel begonnen hat.

Schleswig-Holstein könnte weniger Geld bekommen

Bei der Kita-Finanzierung sind sich die Länder noch uneinig. Die 3,5 Milliarden Euro sollen bis 2021 an die Länder fließen. Der Kieler Ressortchef Heiner Garg (FDP) kalkuliert für Schleswig-Holstein mit 17 Millionen Euro 2019, mit 34 Millionen im Folgejahr und mit 68 Millionen 2021. Im Gegenzug fallen aber laut Garg Kompensationsmittel für das Betreuungsgeld in Höhe von jährlich knapp 30 Millionen Euro weg.

Unter dem Strich bedeute das für 2019 also ein Minus für das Land. „Für die notwendige Weiterentwicklung unserer Kitas erwarte ich, dass die finanzielle Beteiligung des Bundes über 2021 hinaus strukturell und dauerhaft abgesichert wird“, sagte Minister Garg. Und er verwies auf die gemeinsame Forderung der Länder, die freigewordenen Betreuungsgeldmittel ab 2019 dauerhaft zur Verbesserung der Kinderbetreuung und für familienpolitische Leistungen zur Verfügung zu stellen.

SPD-Chefin Andrea Nahles sagte in Kiel, der Bund lasse den Ländern Spielräume, um eigene Prioritäten zu setzen. Sie rief die Landesregierungen auf, die „ausgetreckte Hand“ des Bundes anzunehmen.

Nahles plädierte dafür, den Kita-Besuch überall in Deutschland gebührenfrei zu machen. Schleswig-Holstein sei in dieser Frage in Norddeutschland isoliert, sagte der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner im Blick auf die in Kiel regierende Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

Qualität und Quantität bedenken

Die Städte hätten trotz massiven quantitativen Ausbaus in den vergangenen Jahren eine hohe Qualität in der Kindertagesbetreuung erhalten, sagte Städtetag-Hauptgeschäftsführer Dedy. „Die Zahl der Kinder unter drei Jahren, die betreut werden, hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt – auf rund 763 000.“ Bund und Länder müssten sicherstellen, dass die geplanten zusätzlichen Mittel zielgerichtet für die Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung eingesetzt werden und bei den Kommunen ankommen.

„Wenn der Bund jetzt mit den Ländern konkrete Qualitätsziele vereinbaren will, ist es wichtig, die Kommunen einzubeziehen“, sagte Dedy. Der Bund, das jeweilige Land und die Kommunen sollten gemeinsam entscheiden, wo der konkrete, landesspezifische Bedarf besteht. Zu den Instrumenten gehörten mehr Personaleinsatz, die Freistellung der Kita-Leitung für Führungsaufgaben, Qualifizierungsmaßnahmen und eine bessere Sprachförderung für Kinder.