JVA Lübeck : Kiel verfolgt Pläne für Senioren-Gefängnis

Eine Einrichtung wird benötigt, die älteren oder pflegebedürftigen Inhaftierten das Leben erleichtert.

von dpa

30. April 2018, 08:31 Uhr

Kiel | Wie shz.de schon im Januar berichtete, überlegt die Kieler Landesregierung, eine Abteilung für Inhaftierte im Seniorenalter in der JVA Lübeck einzurichten. Das die Pläne weiter verfolgt werden, bestätigten jetzt der Sprecher des Justizministeriums, Oliver Breuer. Vorstellbar seien etwa sechs bis zehn Plätze, welche frühestens 2023 zur Verfügung stehen könnten.

Weil Insassen immer älter werden, plant das Land ein Senioren-Gefängnis

In einer Seniorenabteilung würden beispielsweise das Freizeit-, Sport- und Behandlungsangebot auf die Bedürfnisse von älteren Gefangenen abgestimmt werden. Auch Barrierefreiheit sei ein Thema, damit ältere Gefangenen die Möglichkeit haben, sich mit Gehhilfen oder Rollstühlen fortzubewegen, sagte Breuer. Auch spezielle Betten und WC-Anlagen, Rufeinrichtungen und Erleichterungen wie Haltegriffe könnten zum Einsatz kommen.„Seniorengerechte Unterbringungsmöglichkeiten helfen den Anstalten dabei, die Bedürfnisse älterer Gefangener gezielter zu berücksichtigen“, sagte Breuer.

Der normalen Lebenswelt Rechnung tragen

Auch im alltäglichen Leben sei es – außerhalb der Familienstruktur – üblich, dass Menschen ähnlichen Alters zusammenleben, weil sich die Interessen und Bedürfnisse ähneln können. „Vereinsamungstendenzen würde entgegengewirkt, wenn diese Personen auch innerhalb der Anstalt in räumlicher Nähe zueinander untergebracht wären.“

Derzeit (Stichtag: 25. April 2018) sind 55 männliche und weibliche Gefangene in den Haftanstalten in Schleswig-Holstein älter als 60 Jahre. Dies sind rund 4,5 Prozent aller Gefangener. Am 31. Oktober 2017 waren 48 von 860 Gefangengen älter als 60 Jahre (5,6 Prozent), am 31. Oktober 2013 waren 42 von 893 Inhaftierten 60 Jahre oder älter (4,7 Prozent) gewesen. Der älteste Gefangene ist 79 Jahre alt.

Nach Angaben des Justizministeriums sind in der JVA Lübeck aktuell drei Pflegebedürftige inhaftiert. Drei weitere pflegebedürftige Menschen sind demnach zu Freiheitsstrafen verurteilt, können aber aufgrund fehlender geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten nicht inhaftiert werden.

Einige Bundesländer, etwa Sachsen, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, haben schon eigene Senioren-Abteilungen in Gefängnissen. Niedersachsen hingegen hat so eine zentrale Einrichtung mit Absicht nicht. Der Grund: Auch ältere Gefangene sollen in der Regel wohnortnah untergebracht werden, damit die Pflege sozialer Kontakte zu Familie oder Freunden leichter ist.