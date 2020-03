Lehrermangel : Jede vierte Mathestunde an Grundschulen ohne Fachlehrer

Dem Land fehlen qualifizierte Lehrer: In Klasse 1 bis 4 unterrichten Lehrkräfte oft Fächer, die sie nicht studiert haben.

von Frank Jung

11. März 2020, 20:30 Uhr

kiel | Mehr als jede vierte Grundschulklasse in Schleswig-Holstein wird in Mathe von einer Lehrkraft unterrichtet, die das Fach nicht studiert hat. Das zeigt die Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der SPD-Opposition im Landtag.

26,5 Prozent der Mathestunden werden demnach fachfremd erteilt – also von Pädagogen, die in ihrer eigenen Hochschulausbildung mit Rechnen und Geometrie nichts zu tun hatten. 1217 Klassen sind von Mathe-Stunden ohne eigentliche Mathelehrer betroffen.

Noch ungünstiger sieht es im Sachunterricht aus: 1973 Klassen und damit 43 Prozent lernen fachfremd. In Englisch liegt die Quote an den Grundschulen bei 16,3, in Deutsch bei 7,7 Prozent. Sport haben 29 Prozent der ihn erteilenden Lehrkräfte nicht studiert.

Ebenfalls wird aus der Antwort der Landesregierung deutlich, wie viele Grundschulpädagogen ihre Ausbildung noch nicht vollständig abgeschlossen haben und trotzdem regelmäßig vor Klassen der Jahrgänge eins bis vier stehen: Je nach Fach haben zwischen 5,2 und 10,9 Prozent noch kein zweites Staatsexamen.

Gründe für die Fachfremdquote

„Wenn man von Qualität in der Bildung spricht, ist es nicht egal, ob fachfremd unterrichtet wird“, sagt der Geschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft (GEW), Bernd Schauer.

Untersuchungen zeigen, dass Unterricht mit Lehrkräften, die das Fach auch studiert haben, zu besseren Ergebnissen führt. Bernd Schauer, Geschäftsführer der GEW

Woran liegt das?

Die Erklärung liegt für Schauer auf der Hand: „Je tiefer ich eine Sache durchdrungen habe, desto einfacher kann ich sie auch vermitteln.“ Zudem ließen sich Schüler leichter von Unterrichtenden begeistern, „die für eine Sache brennen“ – und das sei bei einem im Studium belegten Fach in der Regel sehr viel häufiger der Fall.

Die hohe Fachfremd-Quote in Mathe ist aus Sicht Schauers auch eine Folge des krassen Frauen-Überschusses an Grundschulen: Rund 90 Prozent aller Unterrichtenden sind dort weiblich. Und Frauen, verweist der GEW-Mann auf diverse Statistiken, täten sich generell schwer damit, an der Hochschule Mathe zu belegen.

Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Martin Habersaat, erklärt:

Die Grundschule legt das Fundament für die Bildungskarriere. Wenn hier in hohem Maße Lehrkräfte eingesetzt werden, die nicht die volle Lehramtsausbildung einschließlich der Fachdidaktik erhalten haben, besteht das Risiko, dass Mängel im Grundschulunterricht sich in der weiterführenden Schule auswirken. Martin Habersaat (SPD)

Mangel auch in anderen Fächern

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) räumt ein: „Unser Ziel ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen von grundständig ausgebildeten Lehrkräften zu unterrichten. Das gelingt in den Grundschulen über alle Fächer aktuell nicht hinreichend.“

Deshalb sei Mathe als Mangelfach mit „außergewöhnlichem Bedarf“ eingestuft worden. „Besonderen Bedarf“ an zusätzlichen Kräften gebe es außerdem in Englisch, Musik, Sport, Philosophie, katholischer Religion und Kunst. „Leider dauert es sechs bis acht Jahre, um Lehrkräfte zusätzlich auszubilden“, gibt Prien zu bedenken.

Gleichwohl sieht die Ministerin auch in fachfremd erteilten Stunden einen „qualifizierten Unterricht“, indem Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte angeboten werden. Besserung verspricht sich die Politikerin dadurch, dass in Studium und Vorbereitungsdienst aller Grundschullehrkräfte jetzt die Kompetenzen in Mathe und Deutsch gestärkt werden. Basis-Qualifikationen in Theorie und Praxis seien für alle Pflicht.

Zudem hat das Land die Ausbildungsplätze für das Lehramt an Grundschulen im letzten Jahr von 90 auf 140 erhöht und neue Möglichkeiten für Quer- und Seiteneinsteiger geschaffen.