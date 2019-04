Kommentar : In vier Wochen ist Europawahl - wer bekommt dann den Top-Job in der EU?

In vier Wochen ist Europawahl - wer bekommt dann den Top-Job in der EU?

Wenn die CDU einem CSU-Politiker den Vortritt lässt bei einer Spitzenkandidatur, so ist höchste Vorsicht geboten. Es könnte sich um eine hoffnungslose Mission handeln. Franz Josef Strauß wurde von Helmut Kohl in den aussichtslosen Kampf gegen Helmut Schmidt geschickt, Edmund Stoiber verlor gegen Gerhard Schröder auf den letzten Metern, und Manfred Weber ist schon jetzt erschöpft, weil er seiner eigenen Partei erst einmal beibringen musste, dass sie den nächsten EU-Kommissionspräsidenten stellen könnte.

Ja wenn das so ist, heißt es seither bei der CSU, dann sind wir natürlich auch für Europa! Daraus wird vermutlich nichts werden, denn für die Konservativen erwartet niemand einen Wahlsieg. Damit steigen die Chancen für Vertreter kleinerer Länder und politischer Familien. Margrethe Vestager, Spitzenliberale aus Dänemark, hat Kommissionserfahrung und den Willen zur Gestaltung, wie sie im Streit mit Google, Facebook und Co. bewiesen hat, aber auch mit ihrem harten Kurs gegen die Automobil- und die Maschinenbauindustrie. Ob das etwas nützt? Entscheiden wird am Ende nicht das EU-Parlament, sondern der Rat der Regierungschefs. Und da ist Angela Merkel die Königsmacherin.