Kosten, Nutzen, Aussicht : Heiner Gargs Endabrechnung zum Aus der Corona-Impfzentren

Am Sonntag schließen die Impfzentren im Land – was haben sie gebracht, was haben sie gekostet und was folgt?

Kiel | Die Ära der Impfzentren in Schleswig-Holstein ist vorbei. Die 28 im Spätherbst 2020 errichteten provisorischen Stationen zur Bekämpfung des Corona-Virus werden morgen Abend endgültig geschlossen. Insgesamt wurden seit dem 4. Januar 1,8 Millionen Impfungen durchgeführt. Bis einschließlich September sind dabei Kosten von rund 66 Millionen Euro angefallen...

