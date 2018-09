Vorfall in Landesunterkunft : Hans-Joachim Grote: Bluttat in Boostedt sollte nicht verschleiert werden

Der Innenminister bedauert, die Beziehungstat auf dem Gelände bei der Bürgerversammlung nicht erwähnt zu haben.

von dpa

25. September 2018, 14:01 Uhr

Kiel | Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hat erneut versichert, dass die blutige Beziehungstat eines iranischen Asylbewerbers in der Landesunterkunft Boostedt keinesfalls verschwiegen werden sollte. „Im Nachhinein kann dies sicherlich als ein Versäumnis angesehen werden“, sagte Grote am Dienstag in Kiel vor dem Innen- und Rechtsausschuss.

Grote und Polizeivertreter hatten am 19. September auf einer Bürgerversammlung in Boostedt im Kreis Segeberg zur Flüchtlingssituation in der Gemeinde die Gewalttat nicht erwähnt. Der iranische Asylbewerber hatte wenige Tage zuvor seine von ihm getrennt lebende Frau auf dem Gelände der Landesunterkunft mit einem Küchenmesser schwer verletzt.

Es habe keinerlei Vorsatz oder Verschleierungsabsicht gegeben, sagte Grote. Im Fokus der Bürgerversammlung habe primär die Situation in der Gemeinde gestanden und nicht in der Landesunterkunft.