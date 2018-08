wirsindmehr : Gegen rechte Gewalt: Demos in Neumünster und Kiel geplant

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz wollen Menschen in Schleswig-Holstein ein Zeichen gegen Rechts setzen.

Kiel/Neumünster | Nach den rechten Aufmärschen in Chemnitz formieren sich auch Menschen in Schleswig-Holstein zum Gegenprotest. In Kiel und Neumünster werden sie dazu aufgerufen, gegen Fremdenfeindlichkeit ein Zeichen zu setzen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Kiel hat für Montag, 3. September, ab 16.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Rathausplatz geplant. Die „enormen gesellschaftlichen Herausforderungen“ seien nur einem wertschätzenden und verantwortungsvollen Dialog zu bestehen, heißt es in der Pressemitteilung. Bei Facebook hätten sich bereits viele Teilnehmer angekündigt (164 Teilnehmer, knapp 500 Interessierte, Stand Freitagmittag). „Wir rechnen mit einem sehr großen Zulauf“, sagt Sabine Mordhorst vom DGB Kiel Region auf Anfrage von shz.de. 3000 bis 4000 Teilnehmer haben die Veranstalter bei der Stadt angemeldet.

Und auch in Neumünster wollen Menschen auf die Straße gehen: Dort ist am Samstag, 8. September ab 13 Uhr eine Großdemo unter dem Motto #wirsindmehr geplant (Veranstaltungseinladung auf Facebook). Starten soll die Demo am Flüchtlingsheim im Haart und sich von dort aus zum Rathaus und weiter durch die Innenstadt bewegen. Die Veranstalter rechnen mit etwa 1000 Demonstranten. „Für Neumünster wäre das schon eine sehr große Zahl“, sagt Rainer Wetzel von der Polizei, der die Anmeldung gegenüber shz.de bestätigt hat. „Normalerweise kommt die Stadt bei Links-/Rechts-Demos eher auf eine Gesamtzahl von 500 Teilnehmern.“ So oder so: Die Polizei behalte die Gesamtsituation in den nächsten Tagen im Auge und würde sich „gewissenhaft vorbereiten“.

Hintergrund der Aktionen sind die rechten Ausschreitungen in Chemnitz nach dem Tod eines 35-Jährigen am Rande des Chemnitzer Stadtfestes. Ein Rückblick der Ereignisse in der Übersicht:

Sonntag, 26. August: Nachts wird ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet, zwei weitere werden verletzt. Die Polizei gibt zunächst keine Informationen zu den Nationalitäten der Tatverdächtigen bekannt. Hunderte Demonstranten folgen am Nachmittag dem spontanen Aufruf einer fremdenfeindlichen Hooligan-Gruppe. Sie ziehen durch die Innenstadt, einige attackieren ausländisch aussehende Menschen.

Montag, 27. August: Gegen einen 22 Jahre alten Iraker und einen 23-jährigen Syrer wird wegen gemeinschaftlichen Totschlags Haftbefehl erlassen. Am Abend kommen Tausende vor dem Karl-Marx-Monument zu einer Kundgebung der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz zusammen - darunter gewaltbereite Neonazis und Hooligans. Ihnen stehen etwa 1500 Gegendemonstranten gegenüber. Knapp 600 Polizisten sind im Einsatz, 20 Menschen werden verletzt. Menschen zeigen den Hitlergruß.

Dienstag, 28. August: Den Messerstichen am Sonntag ist kein sexueller Übergriff auf eine Frau vorausgegangen. Die Polizei bestätigt entsprechende Gerüchte nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht den Angehörigen des Getöteten ihr Mitgefühl aus. Sie bekräftigt zudem, dass in einem Rechtsstaat kein Platz für Hetzjagden auf Ausländer ist.

Mittwoch, 29. August: Im Internet taucht der Haftbefehl mit Details zu den mutmaßlichen Tätern auf. Die Staatsanwaltschaft Dresden will wegen der Verletzung von Dienstgeheimnissen ermitteln. Mehrere Künstler wie Die Toten Hosen, Marteria, Casper und Kraftklub kündigen für Montag ein kostenloses Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit an. Ihr Motto: #wirsindmehr.

Donnerstag, 30. August: Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Dresden wird vom Dienst suspendiert. Er hatte den Haftbefehl veröffentlicht. Während eines Bürgergesprächs mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) folgen rund 900 Menschen einem Protestaufruf von Pro Chemnitz.

Freitag, 31. August: Es wird bekannt, dass der festgenommene Iraker nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Chemnitz bereits im Mai 2016 hätte abgeschoben werden können.

Weitere Kundgebungen in SH gegen Fremdenfeindlichkeit

Auch unter dem Motto „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ sind Aktionen geplant. Die erste findet am Freitagabend in Lübeck statt. Dort soll um 18 Uhr eine Demo am Lindenteller starten. Einen weiteren Aktionstag haben die Veranstalter für Samstag, 1. September, in Kiel geplant. Hier finden jeweils um 14.30 Uhr und um 16 Uhr Flashmobs statt (zuerst in der Holstenstraße, dann an der Kiellinie). Auf dem Asmus-Bremer-Platz ist ein Infostand vorgesehen. Hintergrund dieser Veranstaltungen ist die Seenotrettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer.

(mit dpa)