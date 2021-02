Kommentar: „Grob fahrlässig“ : Gefährdet Jamaika bei der Richterwahl die Unabhängigkeit der Justiz?

Grob fahrlässig Ein Kommentar von Frank Jung Schon jetzt wird die Vergabe von Richterstellen teils kritisch beäugt. Das liegt daran, dass Regierungsmehrheit und Opposition sich dazu auf Personalpakete einigen. Das müssen sie, weil für jede Besetzung eine Dreiviertelmehrheit nötig ist. Dass das schon mal zum Kuhhandel eingeladen hat, lässt sich nicht leugnen – ist aber hinnehmbar, solange ein Sicherungsmechanismus eingebaut bleibt: Der Wahlausschuss ist gesetzlich strikt an die Bestenauslese gebunden. Im Zweifel ist das durch Klagen unterlegener Konkurrenten überprüfbar. In der Summe beider Punkte kann sich die Bevölkerung darauf verlassen, dass kein Unfähiger ins Amt kommt. Das ist fundamental für den Rechtsfrieden. An diesem Fundament aber sägt ohne jede Not das Justizministerium: Die Vorgabe streichen zu wollen, dass der jeweils Beste zu bevorzugen ist, ist schon für sich genommen dreist. Noch dazu zieht sie Konkurrentenklagen den Boden unter den Füßen weg. Schamlos könnten Richterstellen, bei denen das Ministerium per Vorschlagsrecht mitmischt, nach politischer oder sonstiger persönlicher Nähe vergeben werden. Ein grob fahrlässiger Versuch, die Unabhängigkeit der Justiz zu schwächen. Es fällt auf, dass das Ressort nicht mal den Versuch macht, auf Anfrage seine Position zu erklären. Hoffentlich ein Indiz, dass der Plan im Reißwolf landet.