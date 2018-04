Kommunalwahl 2018 : Frauen und Männer und die Politik

100 Jahre Frauenwahlrecht und 2018 sind Frauen nicht einmal zu einem Drittel in Parlamenten vertreten.

von Marle Liebelt

13. April 2018, 11:26 Uhr

Jahrhunderte lang war die Politik eine Männerdomäne. Nicht nur, weil es so üblich war, sondern auch weil es Frauen ganz einfach verboten war, das öffentliche Leben mitzugestalten. Sie durften nicht für öffentliche Ämter Kandidieren und sie durften auch nicht wählen, welche Politiker politische Entscheidungen treffen durften. Die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland war der 12. November 1918. Vor 100 Jahren.

Frauen in deutschen Parlamenten

Der Weg zu gleicher politischer Partizipation ist zäh: Bis 1987 stellten Frauen nie mehr als zehn Prozent der Abgeordneten im Bundestag. Auf Länderebene wurde die Zehn-Prozent-Marke 1984 überschritten. Von nun an sollte es stetig bergauf gehen. Bis 1998 rund 31 Prozent der Bundestagsabgeordneten Frauen waren. Auch in den Landtagen wuchs der Frauenanteil bis Ende der 1990er Jahre auf rund 30 Prozent. Ähnlich sieht es in der Kommunalpolitik aus: Deutschlandweit lag der Frauenanteil in Kommunalparlamenten 1983 bei 13 Prozent. In den folgenden Jahren stieg er kontinuierlich an, bis er 1996 bei 25 Prozent lag.

Was hat sich bis heute getan? Im aktuellen Bundestag sind 30,6 Prozent aller Abgeordneten weiblich, im aktuellen Kieler Landtag sind es 30,1 Prozent – nicht mal ein Drittel. In den Kommunalparlamenten ist noch immer nur jedes vierte Mandat von einer Frau besetzt – 25 Prozent.

Ist es überhaupt wichtig, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen im Parlament vertreten sind? Eine gute Frage. Schließlich sollen Politiker Repräsentanten des ganzen Volkes sein, egal ob sie männlich oder weiblich, schwarz oder weiß, arm oder reich oder muslimisch oder christlich sind.

Aus demokratietheoretischer Sicht ist es allerdings nicht egal. Idealer weise sollten Parlamente einen Querschnitt der Gesellschaft widerspiegeln. Das gilt auch für Männer und Frauen. Wäre der Weg zu politischen Ämtern für Frauen nicht durch Hindernisse welcher Art auch immer erschwert, dürfte man eigentlich erwarten, dass Frauen etwa die Hälfte der Abgeordneten stellen. Da Frauen sogar eine leichte Mehrheit in der Bevölkerung stellen, wäre sogar eine leichte weibliche Mehrheit in den Parlamenten zu erwarten.

Eine politische Herrschaft des Mannes, die sich über Jahrhunderte hinweg festgesetzt hat, wird nicht über Nacht gebrochen. Aber es gibt Faktoren, die die politische Partizipation der Frau begünstigen und jene, die sie erschweren.

Sehr ausschlaggebend sind beispielsweise die großen Parteien. Die Grünen und die Linken haben eine 50-Prozent-Quote für Wahllisten. Bei den Grünen soll jeder ungerade Listenplatz von einer Frau besetzt werden. Ebenso bei den Linken, wobei dort einer der ersten beiden Plätze von einer Frau besetzt werden soll. Die SPD hat aktuell eine Quotenregelung von 40 Prozent. Die CDU/CSU, die FDP und die AfD verzichten auf eine verpflichtende Quote. Das schlägt sich in den Zahlen nieder: