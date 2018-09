Bürgerversammlung in Boostedt : Frage nach Gewalt in Flüchtlingsunterkunft – Bluttat nicht erwähnt

Ein Mann soll versucht haben, seine Frau zu töten. Gegen den 34-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden.

von dpa

21. September 2018, 12:39 Uhr

Kiel | Staatsanwaltschaft, Polizei und Politiker haben die Öffentlichkeit nicht über eine Bluttat in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt im Kreis Segeberg informiert. Am Freitag vergangener Woche habe ein Iraner seine Frau mit mehreren Messerstichen töten wollen, bestätigte Oberstaatsanwalt Axel Bieler von der Kieler Staatsanwaltschaft am Freitag einen Bericht der „Kieler Nachrichten“. Gegen den 34-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er sei in der Justizvollzugsanstalt Neumünster.

Bieler wies die Darstellung zurück, die hier für Pressemitteilungen zuständige Staatsanwaltschaft habe die Tat verschwiegen. Es sei üblich, dass in 80 bis 90 Prozent der Fälle keine Mitteilungen erfolgten. Dies sei nur der Fall, wenn Zeugen gesucht würden, von einer Tat allgemeine Gefahren ausgingen oder weiteren Straftaten so möglichst vorgebeugt werden könne. Ansonsten gebe die Staatsanwaltschaft „reaktiv“ Auskunft, falls es Nachfragen gebe. Er habe keinerlei Kontakt zum Innenministerium gehabt, sagte Bieler.

Wenige Tage nach der Tat fand am vergangenen Mittwoch eine Bürgerversammlung in Boostedt über die Flüchtlingssituation in der Gemeinde statt. Dabei waren auch die Kriminalität in der örtlichen Landesunterkunft mit 1200 Flüchtlingen und die Kriminalitätsentwicklung in Boostedt Thema. Weder der stellvertretende Landespolizeidirektor Joachim Gutt noch Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) oder Innenstaatssekretär Torsten Geerdts erwähnten das Verbrechen. Zuvor hatte es eine Führung durch die Landesunterkunft für Bürger und Medienvertreter gegeben. Es gab Fragen nach Gewalt in der Landesunterkunft, das Verbrechen wurde nicht erwähnt.