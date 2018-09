2018 : Es kommen immer weniger Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein

Die meisten neuen Schutzsuchenden stammen aus Syrien. Viele haben gute Bleibechancen.

von dpa

19. September 2018

Kiel | In den ersten acht Monaten dieses Jahres sind 3154 Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein gekommen und damit 228 weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Dies geht aus dem jüngsten Zuwanderungsbericht des Innenministeriums hervor. Demnach trafen im August 357 Schutzsuchende neu im nördlichsten Bundesland ein, 129 weniger als im gleichen Monat des Vorjahres. Von Mai bis Juli waren die Zahlen im Vorjahresvergleich gestiegen. 2017 kamen insgesamt gut 5200 Flüchtlinge, im Spitzenjahr 2015 waren es 35.000.

Die meisten neuen Flüchtlinge stammen aus Syrien (16 Prozent), Afghanistan (fast 15 Prozent) sowie dem Irak und dem Iran (jeweils gut 13 Prozent). Damit hat sich die Quote des Iran zum Vorjahr verdoppelt. Fast 58 Prozent der neuen Flüchtlinge dieses Jahres haben dem Bericht zufolge gute Bleibechancen, nur 3,6 Prozent kamen aus sicheren Herkunftsländern auf dem Westbalkan.

Landesunterkünfte zu 75 Prozent ausgelastet

In den beiden Landesunterkünften in Neumünster und Boostedt sind derzeit gut 1800 Menschen untergebracht, bei einer Kapazität von rund 2450. Damit beträgt die Auslastung 75 Prozent.

Seit Jahresbeginn gab es 427 unterstützte freiwillige Ausreisen, 117 Abschiebungen in Herkunftsländer oder zur Aufnahme verpflichtete Drittstaaten sowie 97 Rücküberstellungen nach dem sogenannten Dublin-Verfahren, also jeweils in den EU-Staat, den ein Flüchtling zuerst betreten hatte. In den drei Vorjahren lag die Zahl der Aufenthaltsbeendigungen insgesamt zwischen gut 1900 (2015) und fast 3000 (2016).

Innenminister kommt nach Boostedt

Trotz sinkender Flüchtlingszahlen hatte Boostedts Bürgermeister Hartmut König (CDU) von einer angespannten Situation in seinem Ort berichtet. Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote, ebenfalls CDU, will sich dort daher am Mittwochabend (19 Uhr) auf einer Bürgerversammlung den Fragen stellen. Statt Flüchtlingsfamilien seien in Boostedt inzwischen viele junge Männer ohne Bleibeperspektive. Beschwerden habe es unter anderem über öffentlichen Alkoholkonsum gegeben.