Geplatzter Wahlsieg-Traum : Engholm-Rücktritt vor 25 Jahren war für die SPD wie ein Schlag ins Gesicht

Der Hoffnungsträger Björn Engholm schockte die SPD. Sein Rücktritt schrieb im Norden gleich doppelt Geschichte.

von Wolfgang Schmidt, dpa

02. Mai 2018, 18:31 Uhr

Kiel | 3. Mai 1993 – es wird ein ganz bitterer Tag für die Sozialdemokraten. „Was Björn Engholm soeben bekannt gegeben hat, ist ein ganz schwerer Schlag für uns Sozialdemokraten“, sagte der damalige Parteivize Johannes Rau. Er meinte Engholms Rücktritt von allen Ämtern: Der damals 53-Jährige gab auf als SPD-Bundesvorsitzender, als designierter Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 1994 und als Ministerpräsident in Kiel.

Bis dato hatte es gut für das Ziel der SPD ausgesehen, mit dem populären Pfeifenraucher und Schöngeist aus Lübeck Helmut Kohl als Kanzler abzulösen. Doch Engholms Rückzug stürzte die SPD in eine Führungskrise und Kohl blieb am Ruder.

Was war geschehen?

Engholm gab auf, weil ihm eine alte Falschaussage zum Kieler Barschel-Pfeiffer-Skandal von 1987 zum Verhängnis geworden war. Im damaligen Landtagswahlkampf hatte der Referent Reiner Pfeiffer aus der Staatskanzlei von CDU-Ministerpräsident Uwe Barschel mit fiesen Tricks versucht, den SPD-Kandidaten unter Druck zu setzen. Engholm wurde als Feind behandelt.

Pfeiffer ließ ihn bespitzeln, stellte mit einer anonymen Anzeige seine Steuerehrlichkeit infrage und quälte ihn als falscher Arzt am Telefon mit einem angeblichen Aids-Verdacht. Erst am Vorabend der Wahl vom 13. September 1987 habe er von Pfeiffers Treiben erfahren, hatte Engholm stets gesagt. Doch sein Anwalt hatte ihn schon am 7. September informiert. Unter dem Druck eines Untersuchungsausschusses gab Engholm das dann 1993 auch zu.

Schließlich rang er sich zum Rücktritt als SPD-Chef und als Ministerpräsident durch, der er seit 1988 war. „Engholm fehlte Kampfgeist“, kommentierte die Zeitung „Politiken“ aus Dänemark damals. Auch andere meinten, Engholm hätte trotz allen Drucks nicht aufgeben müssen. Er selbst sprach angesichts der Wissensdifferenz von wenigen Tagen einmal von einer Petitesse, einer Kleinigkeit. Aber er hatte eben nicht die Wahrheit gesagt, und das hatte eine große politische Dimension.

Engholm war ein Ausnahmepolitiker

„Der Rücktritt war ein extremer Schock für die Sozialdemokratie“, sagt der Göttinger Parteienforscher Matthias Micus. Ein bisschen ähnlich wie 2017 bei Martin Schulz seien mit Engholm enorme Hoffnungen verbunden gewesen, da man in ihm so etwas wie einen „politischen Antitypus“ gesehen habe – nachdenklich, Skandalen abhold, nicht machtbesessen.

Für viele habe Engholm eine bessere Form eines Politikers verkörpert, sagt Micus. Dass Engholm dann doch zugeben musste, mehr über die Barschel-Affäre zu wissen, habe für die SPD dann einen enormen Vertrauensverlust mitgebracht.

Der Rücktritt trug maßgeblich dazu bei, dass die SPD – mit Rudolf Scharping als Kanzlerkandidat – die Bundestagswahl 1994 verlor. Das wirkte kräftig nach, verhinderte aber nicht den SPD-Wahlsieg von 1998 mit Gerhard Schröder.

In seiner Rücktritts-Erklärung hatte Engholm eine „existenzielle Grenzsituation“ geltend gemacht, in der er 1987 gewesen sei. Unbeschreiblich Bedrückendes hätten er, Familie, Freunde und Mitstreiter erlitten, äußerte er später. Das Ganze habe zu Verdrängung geführt. „Und Verdrängung trübt die Ratio“, sagte er einmal auf die Frage, warum er als Opfer schäbiger Wahlkampftricks, nicht direkt nach der Wahl von 1987 die Wahrheit gesagt habe.

Zum 25. Jahrestag seines Rücktritts wollte sich Engholm (78) nicht in einem Interview über die Ereignisse von damals äußern. „Das war ein richtiges Drama“, sagt im Rückblick seine Nachfolgerin Heide Simonis (74). „Ich glaube, das wirkt bis heute nach.“

Hätte Engholm weitermachen können?

„Ja, aber es wäre ein Teufelsritt geworden.“ So aber kam es im Norden zu einem Novum in Deutschland: Simonis stieg von der Finanzministerin zur ersten Regierungschefin in der Bundesrepublik auf.

Einen riesigen Schock nennt der heutige SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner den Rücktritt Engholms. Dieser sei ein sehr erfolgreicher Ministerpräsident gewesen. Mit ihm hätte die SPD bundesweit in Wählerschichten eindringen können, die für sie sonst nicht ohne weiteres zu gewinnen seien. „Die Aussichten für einen Wahlsieg 1994 waren sehr gut.“ Doch die SPD musste noch vier Jahre warten.

In Schleswig-Holstein brauchte die SPD ab 1993 lange, um ihre schwere Vertrauenskrise zu bewältigen. Diese hatte nicht nur mit Engholm zu tun. Sechs Wochen vorher war nämlich der beliebte Ex-SPD-Landeschef Günther Jansen als Sozialminister zurückgetreten. Er hatte zuvor zugegeben, dass er nach dem Barschel-Skandal dem Affärenmann Pfeiffer viel Geld geschickt hatte, angeblich aus Mitleid.

Weil Jansen die umgerechnet 25.000 Euro in einer privaten Schublade angespart haben will, wurde die Sache als „Schubladen-Affäre“ bekannt. Der Verdacht, das Geld sei von der SPD gekommen, wurde nie bewiesen. Jansen jedenfalls zeigte Galgenhumor: Nachdem seine Jahre zurückliegende Geldleistung an Pfeiffer publik geworden war, trug er zu einer Pressekonferenz eine Krawatte mit dem Aufdruck „Nobody is perfect“.