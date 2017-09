Betreuungszuschuss vom Land : Eltern stehen ohne Kita-Geld da: Land überweist 100 Euro zu spät

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster/Kiel | Die Jamaika-Koalition in Kiel will das von der Vorgängerregierung 2017 eingeführte Kita-Geld von bis zu 100 Euro abschaffen. Das ist bekannt, doch eigentlich Zukunftsmusik für den Lauf der Legislaturperiode. Am 4. September wundern sich trotzdem Tausende Eltern betreuter Kinder unter drei Jahren, warum die finanzielle Entlastung für Familien für den August nicht auf ihrem Konto eingegangen ist.

Bisher war der Zuschuss zur Kinderbetreuung immer pünktlich am letzten oder vorletzten Tag des Monats eingegangen. Diesmal nicht, die Auszahlung hat sich um ein bis zwei Tage verspätet, heißt es auf Anfrage beim Landesamt für soziale Dienste in Neumünster. Eltern müssen sich also keine Sorgen machen, dass die Abschaffung plump und ohne Mitteilung einfach umgesetzt wurde. Lange dauern wird der Eingang des Geldes auch nicht, spätestens am Dienstag sollten die Banken die Transaktion durchgeführt haben, heißt es aus Neumünster.

Mehr in Kürze auf shz.de

von Götz Bonsen

erstellt am 04.Sep.2017 | 10:15 Uhr