Kieler Landtag : Das sind die Themen im Landtag: Abi-Umstellung und Kubicki-Verabschiedung

Kiel | Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki nimmt am Donnerstag nach 25 Jahren Abschied vom schleswig-holsteinischen Landtag. Am Nachmittag hält er seine letzte Rede im Parlament und am Abend gibt es einen Empfang. In der Mittagspause will die FDP-Fraktion den 33 Jahre alten Christopher Vogt zum neuen Vorsitzenden wählen. Inhaltlich stehen im Laufe des Tages drei Themen besonders im Blickpunkt. Die SPD fordert aus humanitären Gründen einen Winter-Abschiebestopp für Flüchtlinge. Sogenannte Gefährder und Straftäter sollen davon ausgenommen werden.

13 Sprüche über Kubicki „Die Wählerinnen und Wähler hier im Lande Schleswig-Holstein konnten sich einen Landtag ohne Wolfgang Kubicki nicht vorstellen.“ (Der damalige FDP-Bundestagsabgeordnete Jürgen Koppelin 2012) „Wenn sie so weitermachen, Herr Kubicki, haben wir endlich den Nachfolger für den Verkehrskasper gefunden.“ (Grünen-Fraktionsvorsitzender Karl-Martin Hentschel 2004) „Und seit Kubicki auf dem FDP-Parteitag bei der Vorstandswahl gnadenlos abgeschifft ist, ist aus dem eitlen Pfau eher ein gerupftes Huhn geworden.“ (Hentschel) „Kubicki ist wohl die Schweinegrippe aufs Gehirn geschlagen. Für solche politischen Quartalsspinner wie Kubicki kann sich die FDP nur schämen.“ (Alexander Dobrindt als CSU-Generalsekretär) „Das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit wird nicht ins Auswärtige Amt integriert, solange Herr Kubicki nicht in der FDP integriert ist.“ (Dirk Niebel (FDP), seinerzeit Entwicklungshilfeminister) „Wolfgang Kubickis Fans wollen so sein wie er, und das macht das Phänomen Wolfgang Kubicki aus.“ (FDP-Chef Christian Lindner) „Wolfgang Kubicki ist ein sensibler Mann.“ (Lindner) „Herr Kubicki, ihre schlauen Sprüche gehen mir langsam auf den Senkel.“ (Claus Möller, SPD als Finanzminister) „Kubicki ist ein bisschen früh unter die Bettdecke gekrochen – aber er ist auch flexibel.“ (Möller) „Auch wenn Wolfgang Kubicki in der letzten Zeit konsequent beteuert, nichts 'genommen zu haben', frage ich mich, ob er nicht doch vielleicht etwas geraucht hat, weil er nun schon wieder über eine Jamaika-Koalition spekuliert“. (Grünen-Landeschefin Marlene Löhr 2012) „Ich habe auch nichts dagegen, dass er sich manchmal überschätzt und mich unterschätzt.“ (Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen, CDU) „Wenn es jedoch darum ging, Verantwortung in einem Regierungsamt zu übernehmen, hat er sich immer in die Sasse gedrückt.“ (Carstensen) „Mit der Kritik Wolfgang Kubickis ist es wie mit einem Soufflé, das zu früh aus dem Ofen geholt wird. Das Ganze fällt in sich zusammen.“ (Ingbert Liebing als CDU-Landesvize)

Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP will das Schulgesetz ändern, um eine flächendeckende Umstellung auf das Abitur nach neun Jahren Gymnasium zu ermöglichen. Außerdem wird der Landtag aller Voraussicht nach per Gesetzesänderung die Kommunen von der Pflicht befreien, von Bürgern Straßenausbaubeiträge zu verlangen. Die SPD kritisiert, davon profitierten nur die Menschen in reichen Städten und Gemeinden.

Das sind die Themen am Donnerstag:

Abschiebestopp für Flüchtlinge Die SPD fordert in den kalten Wintermonaten einen Abschiebestopp für Flüchtlinge – ausgenommen sogenannte Gefährder oder Straftäter. „Unzureichende Wohnverhältnisse und fehlende Verdienstmöglichkeiten“ würden die ausreichende Versorgung mit Nahrung und Wärme insbesondere von Familien und Kindern gefährden, heißt es in dem vorliegenden Antrag. Die AfD wendet sich in einem Alternativantrag klar dagegen. Seitens der Landesregierung gibt es keine Anzeichen, einen pauschalen Winterabschiebestopp zu veranlassen.

Schieneninfrastruktur Die Jamaika-Koalition fordert, die Schieneninfrastruktur „wetterfest“ zu machen, denn die wiederholten sturmbedingten Ausfälle seien „nicht akzeptabel“. Vor allem stark frequentierte und häufig betroffene Bahnstrecken sollten genauer überprüft und besser gepflegt werden. In der bundesweiten Diskussion steht derzeit ein größerer Abstand von Gleisen und Bäumen.

G9-Abitur Außerdem will die Landesregierung einen Kernpunkt ihres Koalitionsvertrages umsetzen: Die Abkehr vom achtjährigen sogenannten Turbo-Abitur an Gymnasium (G8) hin zum alten neun Jahre währenden G9-Abi. Der Zweiten Lesung einher geht die Forderung des SSW, „zeitnah Gespräche mit den Kommunen zu führen und die Mehrbedarfe im Rahmen der Umstellung auf G9 auszuloten“. Derzeit bieten 84 der insgesamt 99 Gymnasien im Land das schnelle Abitur an. An elf Gymnasien gibt es bereits G9, an vier Schulen sowohl G8 als auch G9.

Kosten für Straßenausbau Die Koalition will es den Kommunen wieder freistellen, ob sie ihre Anwohner an den Kosten für Straßenausbauarbeiten beteiligen oder nicht. In dem zur Abstimmung stehenden Gesetzentwurf wird die 2012 von der rot-grün-blauen Vorgängerregierung eingeführte „Pflicht“-Erhebung zurückgeschraubt. Im Plenum zeichnet sich bei der Ersten Lesung im September breite Unterstützung für die anvisierte „Kann-Regelung“ ab – nur die SPD beklagte, das Land wälze Probleme auf die Kommunen ab.

Das sind die Themen am Freitag:

Geburtshilfe Die Koalitionsfraktionen wollen die Situation der in der Geburtshilfe tätigen Belegärzte verbessern. Stark ansteigende Haftpflichtprämien setzen die Gynäkologen zunehmend finanziell unter Druck, heißt es in dem Antrag.

Deutsch als Zweitsprache CDU, Grüne und FDP wollen das „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ)-Angebot an den Schulen verbessern. So soll es unter anderem mehr DaZ-Kurse geben – auch an Privatschulen. Außerdem wollen die Koalitionsfraktionen mehr Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen aber auch Sonderpädagogen in dem Bereich ausbilden.

Unterrichtsversorgung an Schulen Zudem legt die Regierung ihren Bericht zur Unterrichtsversorgung an Schulen vor. Trotz zusätzlich geschaffener Lehrerstellen konnte im Schuljahr 2016/2017 keine Unterrichtsversorgung von 100 Prozent in Schleswig-Holstein erreicht werden. Die Quote an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen lag bei rund 96 Prozent.

Das waren die Themen am Mittwoch:

Rede-Marathon über den Haushaltsentwurf 2018 Regierung und Opposition haben sich im schleswig-holsteinischen Landtag einen vierstündigen Rede-Marathon über den Haushaltsentwurf 2018 geliefert – allerdings ohne ganz große Kontroversen. Die Jamaika-Partner von CDU, Grünen und FDP lobten am Mittwoch in Kiel unisono ihren ersten gemeinsamen Landesetat als zukunftsweisend für Schleswig-Holstein und demonstrierten Einigkeit. Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) meinte, die Jamaika-Koalition setze nur die Politik der Vorgängerregierung von SPD, Grünen und SSW fort. Eigene Ideen seien nicht erkennbar. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) habe den Etatentwurf mit drei Monaten Verspätung vorgelegt, offenbar um die Jamaika-Partner zu überzeugen, die Politik der früheren Küstenkoalition fortzusetzen. Der Etatentwurf im Überblick: Er sieht Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund zwölf Milliarden Euro vor.

Schwerpunkte sind Bildung, Infrastruktur, Innere Sicherheit und der Ausbau der Digitalisierung.

Die Investitionsquote steigt auf 9 Prozent, nach 7,9 Prozent in diesem Jahr.

Der Entwurf des strukturell ausgeglichenen Haushalts sieht eine Schuldentilgung von 185 Millionen Euro vor. Der Haushalt wurde zur weiteren Beratung in einen Ausschuss verwiesen und soll im Februar in zweiter Lesung im Parlament beschlossen werden. Heinold, aber auch CDU-Fraktionschef Tobias Koch und sein FDP-Kollege Christopher Vogt unterstrichen die Innovationskraft des Etats. „Wir tilgen Schulden, sanieren die Infrastruktur und investieren in die Bildung“, sagte Heinold im Parlament. Sie stellte den Etatentwurf selbstbewusst unter dem Motto „Unser Haushaltsentwurf 2018 atmet Zukunft“ vor. „Die Rahmenbedingungen sind zurzeit für uns alle gut“, sagte Heinold mit Blick auf sprudelnde Steuereinnahmen und niedrige Zinsen. Zum vierten Mal in Folge komme der Landeshaushalt ohne neue Schulden aus. Die Zins-Steuer-Quote sei von 16,3 Prozent im Jahr 1996 auf 5,3 Prozent im Jahr 2018 gefallen. Im Jahr 2010 sei der Haushalt noch über 10 Prozent schuldenfinanziert gewesen. Koch sagte, der Haushaltsentwurf belege, „dass Jamaika funktioniert“. Eine „Schuldentilgung in Rekordhöhe“, die „Bildungsoffensive“, das Leitprojekt Kita-Reform sowie am Ende eine Investitionsquote von möglicherweise sogar 10 Prozent – das werde die SPD vor Neid erblassen lassen. Statt 495 Lehrerstellen wie ursprünglich geplant abzubauen, sollen im nächsten Jahr 395 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Damit gibt es rechnerisch 890 mehr Lehrerstellen, was das Land 45 Millionen Euro koste. Ziel sei eine Unterrichtsversorgung von 100 Prozent. Vogt verwies darauf, dass das Land bis 2020 insgesamt 246 Millionen Euro zusätzlich für die Kitas einplane. Auch Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben legte den Schwerpunkt auf die „Bildungsoffensive“ und Kitas. Zugleich mahnte sie zu verantwortungsvollem Haushalten. Denn die gute Konjunktur und die niedrigen Zinsen blieben nicht für immer. Forderungen der SPD, das Weihnachtsgeld für Beamte wieder einzuführen, erteilte sie daher eine Absage. Den Beamten gehe es besser als den 70.000 Angestellten im öffentlichen Dienst – dank höherer Pensionen und besserer Krankenversicherung. Sie könne das als Beamtin sagen. Stegner hatte zuvor daran erinnert, dass die große Koalition 2007 bei der Abschaffung des Weihnachtsgeldes versprochen habe, es in finanziell guten Zeiten wieder einzuführen. Und diese Situation sei jetzt gegeben, aber bei Jamaika fehle der politische Wille. „Nicht wollen ist der Grund, nicht können nur der Vorwand“, zitierte Stegner den römischen Philosophen Seneca. Als weitere SPD-Forderungen nannte Stegner die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Anwohner in den Kommunen und die Abschaffung der Kita-Gebühren. Für beides solle das Land finanziell aufkommen. Kalben sagte, so lange die SPD die Gegenfinanzierung ihrer Vorschläge schuldig bleibe, sei dies schlichtweg unrealistisch. Wegen der Wiedereinführung des G9-Abiturs an den Gymnasien sieht der SSW „eine Kostenlawine“ auf die Schulträger zurollen. Die baulichen und personellen Auswirkungen seien im Landeshaushalt noch nicht abgebildet, sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms. Noch nie habe eine Landesregierung im Norden so viel Geld zur Verfügung gehabt. Daher sollte die berufliche Diskriminierung der Grundschullehrer – vor allem seien dies Frauen – beendet und ihre Gehälter angehoben werden auf das Niveau der anderen Lehrer. Lobend äußerte sich Harms über die geplante Unterstützung von Einrichtungen der dänischen Minderheit. Politische Schönrednerei warf AfD-Fraktionschef Jörg Nobis der Jamaika-Koalition vor. Schleswig-Holstein sei mit 27 Milliarden Euro stark verschuldet – dies seien 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit mehr als beim Inselstaat Jamaika (118 Prozent). „Die karibische Haushaltsführung funktioniert nicht“, sagte Nobis. Wie bereits Redner der Koalition verwies er auf die Haushaltsrisiken in Milliardenhöhe, die durch den Verkauf oder die Abwicklung der HSH Nordbank absehbar seien.