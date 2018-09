Ministerpräsident in China : Daniel Günther überrascht mit chinesischer Gesangseinlage

Zhejiang und SH sind seit Jahrzehnten Partnerregionen. Günther hofft auf einen Gegenbesuch für ein besonderes Anliegen.

von dpa

17. September 2018, 16:53 Uhr

Hangzhou | Damit dürfte kaum einer der chinesischen Gastgeber gerechnet haben. Völlig überraschend hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Gästehaus der Provinzregierung der Region Zhejiang am Montag eine Gesangseinlage geboten - und das auf Chinesisch. Mit musikalischer Unterstützung sang er vor Parteisekretär Che Jun und dessen Ministern „Bruder Jakob“.

„Das war spontan“, sagte Günther. Die Chinesen dankten es mit reichlich Applaus in dem festlichen Saal. „Ich hatte das Gefühl, das hat Che Jun schon gefallen.“ Er sei früher in der Schule im heimischen Eckernförde von einer chinesischen Musiklehrerin unterrichtet worden. Das bekannte Lied hätten sie damals in der Schule oft auf Chinesisch gesungen.

Am Wochenende war Günther – begleitet von einer aus knapp 70 Teilnehmern bestehenden Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation – in Schleswig-Holsteins Partnerregion gereist. Der Norden hofft auf noch mehr Kooperationen mit den Chinesen im Tourismus, aber auch im Umwelt- und Erneuerbare-Energien-Bereich.

Am Montag präsentierte sich das Land in Hangzhou als Standort für Investments, aber auch für den Tourismus. Denn offenbar gibt es noch Nachholbedarf. „Schleswig-Holstein ist in China noch eher unbekannt“, sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein Bettina Bunge. Von knapp 30 Millionen Übernachtungen im Norden stammten 2017 nur 16.285 von Chinesen. Der Norden habe aber „großes Potenzial, gerade mit der Nähe zu Hamburg, Kopenhagen, Berlin und Amsterdam“, sagte Bunge. Letzteres sei wegen der Flugverbindungen von Bedeutung.

Einladung: Günther will Chinesen deutsch-dänisches Minderheiten näherbringen

Der Tourismus war auch Thema der politischen Gespräche zwischen Günther und Che. Der Parteisekretär nannte den Tourismus neben dem ökologischen Sektor als Bereich für denkbare Kooperationen. Die Partnerschaft zwischen beiden Regionen besteht seit 32 Jahren. Sie habe „großes Potenzial“ für weitere Kooperationen, sagte Che. „Wir haben schon eine sehr gute Basis für zukünftige Zusammenarbeit.“ „Es war wirklich ein spannender Austausch“, sagte Günther nach dem Treffen. Es sei um eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und kultureller Ebene gegangen.

Günther lud Che zu einem Besuch im Norden ein. „In Schleswig-Holstein sind wir zutiefst von unserer Kooperation überzeugt.“ Günther sprach in den Gesprächen nach eigenen Angaben zwar nicht direkt die Situation der Menschenrechte im Reich der Mitte und die Tibet-Problematik an. Es ging aber auch um ernstere Themen. „Ich habe ihm gesagt, dass es vielleicht auch mal spannend wäre zu sehen, wie gehen wir bei uns mit unseren Minderheiten um, wie klappt das mit der deutsch-dänischen Partnerschaft“, sagte Günther. Das habe sich Che sehr interessiert angehört. „Das war auch wichtig, dass wir auch solche Themen miteinander besprechen konnten.“