Vor Bund-Länder-Gipfel : Daniel Günther hält Corona-Lockerungen noch im Februar für möglich

Schulen und Kitas zuerst - SH will diese Ankündigung wahrmachen. Günther setzt am Mittwoch auf bundesweite Regelungen.

Kiel | Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Dienstag im Kieler Landeshaus einen Ausblick auf die Bund-Länder-Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch gegeben. Günther hatte sich mit Blick auf die sinkenden Inzidenzwerte in Schleswig-Hol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.