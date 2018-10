deutsch-dänische Grenze : Dänemark verlängert Grenzkontrollen wegen Terrorbedrohung

Die am 11. November auslaufenden Grenzkontrollen werden um weitere sechs Monate verlängert.

von Jon Thulstrup, nordschleswiger.dk

12. Oktober 2018, 13:07 Uhr

Kopenhangen | Die Grenzkontrollen an der deutsch-dänischen Grenze werden um weitere sechs Monate verlängert. Die Begründung der Regierung: Terrorbedrohung.

Am 11. November sollten die derzeitigen Grenzkontrollen auslaufen. Doch nun sind diese um sechs weitere Monate verlängert worden. Grund hierfür sei die anhaltende Terrorbedrohung, berichtet das dänische Ausländer- und Integrationsministerium.

„Es ist der Regierung gelungen, die Einreise- und Asylzahlen auf ein niedriges Niveau zu bringen. Darüber freue ich mich”, so Integrationsministerin Inger Støjberg in einer Pressemitteilung. „Darüber hinaus besteht weiterhin eine Terrorbedrohung gegen Dänemark, weshalb wir uns entschieden haben, die Grenzkontrollen zu verlängern”, so die Ministerin.