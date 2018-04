Kommentar : Azubis brauchen ein Semesterticket

Unsere Autorin studiert und findet: Azubis haben das Semesterticket mindestens genauso nötig wie Studenten.

von Marle Liebelt

27. April 2018, 13:20 Uhr

Ich bin Studentin und froh über die Nachricht, dass es auch in Schleswig-Holstein ein Semesterticket für Studenten geben soll. Aus sozialen und ökologischen Gründen, ist der Öffentliche Personen Nahverkehr (ÖPNV) es wert, sehr viel mehr staatliche Subvention zu erfahren, als es momentan der Fall ist.

In der aktuellen Debatte im Landtag wird von einem Semesterticket gesprochen, das die Studenten zwischen 99 und 149 Euro kosten könnte. Die Gründe, warum die Jamaika-Regierung das Semesterticket einführen will, verstehe ich sehr gut.

Was ich nicht verstehe: Warum gelten die Argumente, die für ein Semesterticket sprechen, für Studenten, nicht aber für Azubis? In welcher Hinsicht sind Azubis besser dran als Studenten, sodass sie sich den ÖPNV quer durch das Land leisten könnten?

Bislang reichte mir noch keines der Argumente, um diese Ungleichheit zu rechtfertigen. Auf der Internetseite des Landtages steht:

„Azubis zum Beispiel bekommen wie Schüler bereits vergünstigte Tickets. Aber je nachdem, in welchem Ort sie welche Preisstufe nutzen, ergeben sich daraus sehr unterschiedliche Preise.“

Also erstens: Stimmt. Die Azubine Nina (die Namen sind ausgedacht) aus Niendorf an der Ostsee fährt günstiger zum Priwall nach Travemünde als der Azubi Tim aus Flensburg. Und für Studenten gilt das nicht? Eine Studentin, die in Kiel studiert, und deren Eltern in Flintbek wohnen, wird ihr Semesterticket wahrscheinlich weniger nutzen, als ein Student, der in Flensburg wohnt, und seine Eltern in Lübeck besuchen möchte. Trotzdem haben beide mit dem Semesterticket jederzeit die Möglichkeit, zum Geburtstag ihres gemeinsamen Freundes in Hamburg zu fahren. Die Auszubildenden nicht.

Die Vergünstigungen für Azubis sind unzumutbar

Worüber aber viel eher geredet werden sollte, ist die genannte Vergünstigung, von der Azubis profitieren. Ein kleiner Exkurs auf die Internetseite der Deutschen Bahn bringt schnell Licht ins Dunkel. Es gibt eine Schüler-Monatskarte im 12er Abo. Diese kostet für das gesamte SH-Netz (ohne Syltbus) 253,10 Euro monatlich. Macht für ein Semester 1518,60 Euro für die vergünstigte Schülervariante – danke für nix.

Und jetzt der Fun-Fact am Rande zum Argument: Azubis bekämen ja bereits Vergünsitgungen. Beim Anruf bei der Deutschen Bahn sagte man mir: „Die Schüler-Monatskarte gibt es nicht nur für Schüler und Azubis, sondern auch für Studenten.“ Aber lassen wir das.

Azubis müssen zur Berufsschule – ob sie wollen oder nicht

Berücksichtigen wir lieber noch, dass Azubis zur Berufsschule müssen. Nicht, dass der Besuch bei den Eltern und Freunden nicht wichtig wäre. Für den einen oder anderen mag er sogar irgendwie verpflichtend sein. Aber eben anders verpflichtend als der Weg zur Berufschule. Und wer jetzt sagt, es gebe auch Studenten, die bei ihren Eltern wohnen und täglich eine halbe Stunde in die Stadt zur Uni fahren müssen, kann sich die Antwort ja ausmalen: Solche Azubis gibt es auch. Nur, dass die für das Monats-Busticket innerhalb der Städte wie Flensburg, Kiel oder Lübeck noch 30 bis 50 Euro oder mehr hinlegen müssen.

Und der Landtag schreibt weiter:

„Eine Alternative könnten Preissenkungen für Azubi-Tickets sein.“

Ja, bitte. Und zwar solche, die zum Ergebnis haben, dass Azubis die gleichen Preise für den ÖPNV bezahlen wie Studenten.

Viele Azubis müssen zwei Mieten zahlen

Viele Azubis müssen – im Gegensatz zu Studenten – häufig zwei Mieten wuppen. Nämlich die eigene und, in den Monaten des Blockunterrichts in der Berufsschule, auch noch die für das Internat. Der Azubi Tim aus Flensburg zum Beispiel verbringt über das erste Lehrjahr verteilt etwa vier Monate im Internat der Berufschule auf dem Priwall in Lübeck-Travemünde. 311 Euro kostet ihn das pro Block à vier Wochen (ohne die Wochenenden). Selbstredend, dass er seine Wohnung in Flensburg für diesen Zeitraum nicht kündigen kann. Bei einer monatlichen Ausbildungsvergütung von 325 Euro im ersten Lehrjahr, kann man sich ausrechnen, was da übrig bleibt – ähh... die Eltern dazugeben müssen.

Azubis kommen öfter aus Geringverdiener-Haushalten als Studenten

Womit wir beim nächsten Thema wären: die Eltern. Nun, das Studium sollte jeder Bevölkerungsschicht zugänglich gemacht werden. Deshalb ist es gut, wenn unter anderem Kosten für den ÖPNV aus öffentlichen Geldern subventioniert werden – Studieren soll ja nicht nur was für reiche Kids sein. Für jene, die eine Ausbildung machen möchten, gilt natürlich gleiches.

Ein Aspekt sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden: die Realität. Da das mit der Chancengleichheit noch ziemlich dürftig funktioniert, kommt die Mehrheit der Studenten aus einem Haushalt in dem beide oder ein Elternteil Abitur gemacht haben – oder sogar selbst Akademiker sind. Nicht selten verdienen sie auch ganz ok. Und was machen die Kinder von den Nicht-Akademiker-Eltern? Die machen häufig eine Ausbildung. Und da fällt das Geld noch seltener vom Himmel.

Nicht falsch verstehen. Studenten sollte ein Semesterticket für den ÖPNV zustehen. Es ist mir bloß ein Rätsel, welches Argument dafür sprechen könne, dass Studenten mehr Recht auf ein Semesterticket hätten, als Azubis. Nicht, solange mit dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit argumentiert wird.