Vorläufige Zahlen : Antisemitische Straftaten: Drei Fälle in SH, bundesweiter Anstieg

Vor allem rechts motivierte Täter sorgten für den Anstieg. Spitzenreiter ist Berlin.

von dpa

08. August 2018, 13:32 Uhr

Kiel/Berlin | In Schleswig-Holstein sind im ersten Halbjahr 2018 drei antisemitische Straftaten von den Behörden registriert worden. Von den 16 Bundesländern verzeichnete lediglich Bremen keine einzige solcher politisch motivierter Taten, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf die quartalsweise Abfrage der Linken-Abgeordneten Petra Pau hervorgeht. Die Zahlen sind vorläufig, weil noch Taten nachgemeldet werden könnten.

Die Zahl gemeldeter antisemitischer Straftaten nahm bundesweit im ersten Halbjahr deutlich zu. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg sie von 362 auf 401 – ein Anstieg um 10,7 Prozent.

Der Anstieg ist maßgeblich durch eine Zunahme in der mit Abstand größten Untergruppe verursacht, der rechts motivierten Täter. Sie verübten 349 Taten (erstes Halbjahr 2017: 334). Aber auch in allen anderen Untergruppen wuchs die Zahl der antisemitischen Taten: bei links motivierten Tätern (sechs) ebenso wie bei solchen mit ausländischer Ideologie (zwölf) und religiöser Ideologie (neun). In Schleswig-Holstein waren zwei antisemitische Straftaten rechts motiviert und eine links.

Die mit Abstand meisten antisemitischen Straftaten registrierte im laufenden Jahr bislang Berlin (80), gefolgt von Bayern (43), wie zuerst der Berliner „Tagesspiegel“ (Mittwoch) berichtet hatte. Auf Platz drei folgt Niedersachsen (41).