Grüne in Schleswig-Holstein : Agrarpolitik und Grenzhandel: Grünen-Parteitag im Zeichen der Europawahl

Am 26. Mai kommenden Jahres wird das Parlament neu gewählt. Die Grünen wollen sich für offene Grenzen stark machen.

von dpa

17. September 2018, 14:18 Uhr

Kiel | Mit einem Landesparteitag in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) läuten die Grünen in Schleswig-Holstein am Samstag den Europa-Wahlkampf ein – am 26. Mai kommenden Jahres wird das Parlament neu gewählt. „Uns ist es wichtig, frühzeitig deutlich zu machen, dass die Europawahl wichtig ist“, sagte der Grünen-Landeschef Steffen Regis am Montag in Kiel bei der Vorstellung des Parteitagprogramms.

Die Grünen in Schleswig-Holstein wollen sich für ein Europa der offenen Grenzen stark machen. „Das Auseinanderdriften erscheint uns sehr gefährlich“, ergänzte die Co-Vorsitzende Ann-Kathrin Tranziska. Europa brauche mehr Solidarität und keine Rosinenpickerei. Außerdem will sich die Partei dafür einsetzen, die ökologische Landwirtschaft voranzubringen.

Diskussion über EU-Agrarpolitik

Bei der Wahl werde es im kommenden Jahr um eine fundamentale Werteauseinandersetzung gehen, heißt es im Leitantrag des Grünen-Landesvorstands zum Parteitag. Europa könne mehr, das sei so etwas wie der Leitgedanke des Parteitages, sagte Tranziska. Außerdem soll über die gemeinsame EU-Agrarpolitik, den grenzüberschreitenden Handel mit Getränkedosen und eine europaweite Ausweitung der Mobilitätswende auf Lkw, Flugzeuge und Schiffe diskutiert werden.

Zudem entscheiden die rund 130 Delegierten, wer aus Schleswig-Holstein auf der Europaliste der Grünen kandidieren soll. Drei Männer und eine Frau bewerben sich um eine Nominierung für die Liste. Insgesamt sind zwei Voten zu vergeben, der Vorstand hofft, dass auf der Bundesdelegiertenkonferenz im November mindestens ein Schleswig-Holsteiner auf einen aussichtsreichen Listenplatz für die Europawahl gewählt wird. Derzeit haben die Grünen aus Schleswig-Holstein keinen Abgeordneten im Europaparlament.