Bundestagswahlkampf 2021 : Zweifel in Schleswig-Holsteins CDU an Zugkraft von Armin Laschet

CDU-Landesgruppenchef Johann Wadephul hält die Partei im Wahlkampf für wichtiger als Personen – und der Elmshorner Bundestagsabgeordnete Michael von Abercron fordert vom Kanzlerkandidaten mehr Profil.

BERLIN/KIEL | Der schleswig-holsteinische CDU-Landesgruppenchef im Bundestag und Fraktionsvize Johann Wadephul macht seiner Partei trotz der niedrigen Beliebtheitswerte von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet Mut für die Bundestagswahl am 26. September – und lässt gleichzeitig Zweifel an der Zugkraft von Laschet erkennen. „Die Wähler in Deutschland richten traditio...

