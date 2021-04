Kanzlerkandidatur in der Union : Zwei Drittel der Nord-Kreischefs der Jungen Union für Markus Söder

Die Kreisvorsitzenden in SH baten Daniel Günther eindringlich, eine Kandidatur von Markus Söder zu unterstützen.

Kiel | Im Machtkampf um die parteiinterne Kanzlerkandidatur haben sich 10 der 15 Kreisvorsitzenden der Jungen Union in Schleswig-Holstein für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ausgesprochen. „Zentraler Unterschied zu Armin Laschet ist die vielfach höhere Zustimmung in Gesellschaft aber eben auch an der Basis unserer Verbände“, schrieben ...

