SPD-Politiker aus Lübeck : Wolfgang Baasch – Ein Vierteljahrhundert im Kieler Landtag

Er ist der am längsten amtierende Sozialdemokrat im Landtag. Seit dem 17. März 2005 sitzt der 63-Jährige im Plenum.

Kiel | Natürlich ist es der 17. März 2005, den Wolfgang Baasch nicht vergessen kann. Seit einem Vierteljahrhundert sitzt der heute 63-Jährige im Landtag – und ist damit der am längsten amtierende Abgeordnete, den die SPD-Fraktion zu bieten hat. Viel kann der Lübecker erzählen, über List und Frust an und in der Politik, über regierende und oppositionelle Sozi...

