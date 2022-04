Corona-Infektion – was nun? : Wie kann ich mich in SH aus der Quarantäne freitesten?

Der zweite Strich auf dem Test ist verdaut, die ersten Tage in häuslicher Quarantäne tapfer abgesessen. Doch was muss man tun, wenn man die Corona-Isolation vorzeitig beenden möchte?

Kiel | Viele Schleswig-Holsteiner kommen dieser Tage in den zweifelhaften Genuss einer Corona-Infektion und der damit verbundenen Absonderung. Bis zum 1. Mai bedeutet das in der Regel zehn Tage nonstop in den eigenen vier Wänden. Doch es gibt auch die Möglichkeit, die Corona-Quarantäne vorzeitig – nämlich bereits nach sieben Tagen – zu beenden. Hier erfahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.