Dänische Minderheitenpartei : Wie Stefan Seidler vom SSW seine erste Woche im Bundestag erlebt hat

Der Flensburger ist der erste Bundestagsabgeordnete des Südschleswigschen Wählerverbands seit 1953. In Berlin wird er es aus mehreren Gründen schwer haben. Doch er weiß auch schon Erfreuliches zu berichten.

Berlin / Flensburg | Als Stefan Seidler am Dienstag vor der ersten Sitzung des neuen Bundestags seinen Platz in der hinteren Reihe des Plenarsaals aufsuchen will, ist der schon vom designierten Kanzler belegt. Olaf Scholz unterhält sich gerade mit seinem SPD-Parteifreund und Fraktionschef Rolf Mützenich und stützt sich dabei auf den Stuhl des frisch gewählten SSW-Abgeo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.