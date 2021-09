Bundestagswahl 2021 : Wer in welchem Wahlkreis Schleswig-Holsteins die besten Chancen hat

Die Bundestagswahl wird in Schleswig-Holstein spannend wie selten – nicht mal die Parteihochburgen sind sicher. Und ein Wahlkreis ist wegen einer Kuriosität besonders interessant.

KIEL/BERLIN | Sicher ist diesmal nichts in Schleswig-Holstein. Seit zwei Jahrzehnten sagt der Hamburger Matthias Moehl mit seinem Wahlinformationsdienst election.de mit ziemlich guter Trefferquote die Wahlkreissieger bei Bundestagswahlen voraus. Doch im hohen Norden will er diesmal keinen einzigen Wahlkreis als „sicher“ für eine Partei bezeichnen und damit in die o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.