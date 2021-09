Traum vom Eigenheim : Weiter Streit in Jamaika-Koalition um Entlastung von Familien in SH

Laut Finanzministerin Heinold (Grüne) plant die Landesregierung weder eine Eigenheimförderung noch Geld für die Senkung der Grunderwerbsteuer ein.

Kiel | Der Dauerkonflikt in der Kieler Jamaika-Koalition um steuerliche Entlastungen beim Wohnungs- oder Hauskauf geht weiter. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) verwies die Regierungspartner CDU und FDP am Donnerstag auf die gemeinsame Verantwortung für den Landeshaushalt hin, über dessen Entwurf für 2022 der Landtag am Mittwoch debattiert hatte. ...

