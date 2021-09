Analyse zur Bundestagswahl : Warum die CDU in Schleswig-Holstein besonders stark verloren hat

Wahlrekorde im Norden: Die Union bricht so sehr ein wie fast nirgends sonst, die Grünen sind stärker als in ihrer Hochburg Baden-Württemberg – und die AfD ist nur in einem Bundesland noch schwächer.

KIEL/BERLIN | Die CDU hat bei der Bundestagswahl fast nirgends so viele Stimmanteile verloren wie in Schleswig-Holstein – und ganz besonders viele im nördlichen Landesteil. Dagegen haben die Grünen im Land überdurchschnittlich viel hinzugewonnen und erreichen das beste grüne Zweitstimmenergebnis aller Flächenländer, noch vor ihren Parteifreunden in der Hochburg Bad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.