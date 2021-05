Wahlkampf : SSW startet mit Stefan Seidler in Mission Bundestag

Die Partei der dänischen und friesischen Minderheit wählt Stefan Seidler zum Spitzenkandidaten

Schleswig | Das Symbol ist genau gewählt. „Moin Berlin“ steht auf dem Segel eines Wikingerschiffs, das auf einem großen Transparent in der A.P. Møller Skolen in Schleswig hängt. Denn in der Hauptstadt will der SSW. Und zwar mit Stefan Seidler als Spitzenkandidat. Der Flensburger setzt sich mit 68 zu 59 Stimmen gegen die stellvertretende Landesvorsitzende, Sybilla...

