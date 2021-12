Wahl des Bundespräsidenten : Nicht nur Politiker stimmberechtigt: SH entsendet auch Friseurin und Azubi

Im Februar 2022 wird das deutsche Staatsoberhaupt durch die Bundesversammlung bestimmt. Wählen dürfen dann für Schleswig-Holstein neben Politikern auch eine Pflege-Auszubildende, ein Musiker und eine Friseurin.

Kiel | Aus Schleswig-Holstein nehmen an der Wahl zum nächsten Bundespräsidenten neben Politikern unter anderen auch eine Auszubildende und eine Friseurin teil. Der Landtag bestimmte am Donnerstag in einer Sitzung 27 Wahlleute für die Bundesversammlung am 13. Februar 2022. Mehr zum Thema: Wahl des Bundespräsidenten: Friseurin, Azubi, Musiker als Wah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.